Heggenschaar HT 650/36 Bp
De accu aangedreven heggenschaar HT 650/36 Bp is zeer ergonomisch en ligt perfect in de hand, heeft een draaibare handgreep om de gewrichten te ontzien en zorgt voor een indrukwekkend nauwkeurige en zuivere snede.
Het lasergesneden, tweezijdige, diamantachtige blad van onze accu-heggenschaar HT 650/36 Bp is de handige, lichte en emissievrije machine voor het vormen en terugsnoeien van heggen en struiken. Door de dubbele snijsnelheid kan het apparaat zich eenvoudig aanpassen aan de betreffende taak, terwijl het geïntegreerde antiblokkeerremsysteem effectief werkonderbrekingen voorkomt en de veiligheid voor de gebruiker verhoogt. De draaibare handgreep maakt het mogelijk om de zijkanten van de heg te knippen zonder gewrichtspijn. Een innovatief draagsysteem, apart aan te schaffen, zorgt voor meer comfort en maakt het mogelijk om langer te werken zonder vermoeid te raken.
Kenmerken en voordelen
Ergonomische, draaibare handgreepVerstelbare achterhandgreep voor het gemakkelijk snoeien van hegkanten. Beschermt de gewrichten en vermindert tekenen van vermoeidheid.
Snij- en geleidebeschermingSnij- en gripbescherming voorkomen schade en verhogen de veiligheid. Voorkomt schade aan het mes bij het werken nabij obstakels.
Twee snijsnelheden2 snijsnelheden voor een optimaal snijpatroon voor elke toepassing.
Oogje voor draagsysteem
- Comfortabel werken zonder vermoeid te raken door gelijkmatige gewichtsverdeling.
- Beperkt de bewegingsvrijheid van de gebruiker niet.
Dubbelzijdige lasergesneden en diamantgeslepen messen
- Nauwkeurig snijden met perfecte snijkwaliteit.
- Snijdt nog dikkere takken krachtig en moeiteloos.
Borstelloze motor
- Minimaal onderhoud en lange levensduur.
- Geringe warmteontwikkeling en hoog rendement.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 volt platform
- Snelle wisseling van de accu naar andere apparaten.
- Verhoogt de productiviteit en veiligheid tijdens het werken.
Geen uitstoot van schadelijke stoffen en CO2
- Spaart het milieu en de gezondheid van de gebruiker.
Duidelijk minder trillingen in vergelijking met apparaten op benzine
- Onvermoeibaar werken bij langer gebruik.
- Beschermt de gezondheid van de gebruiker.
Tot 90 procent lagere bedrijfs- en onderhoudskosten in vergelijking met apparaten op benzine
- Zeer economisch, omdat bedrijfskosten zoals benzine vervallen.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Kniplengte (mm)
|650
|Tandafstand (mm)
|33
|Snelheidsregeling
|Ja
|Verschillende snelheden
|2
|Type snijblad
|Lasergesneden, diamantgeslepen
|Blade snelheid (snedes/min)
|Niveau 1: 2800 / Niveau 2: 3200
|Spanning (V)
|36
|Looptijd per acculading (min)
|max. 80 (6,0 Ah) / max. 100 (7,5 Ah)
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1130 x 270 x 230
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Mesbeschermer
- Snijbescherming
- Controlebescherming
- Handgreep: Draaibaar
- Antiblokkeersysteem
- Ophangoog
Toepassingen
- Voor rug- en vormsnoei in heggen, heesters en struiken
- Ideaal voor gebruik in openbare plaatsen, eigendommen en tuinen
Accessoires
Reserveonderdelen HT 650/36 Bp
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.