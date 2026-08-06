Bladblazer LB 930/36 Bp
Onze accu aangedreven LB 930/36 Bp bladblazer verwijdert droge bladeren en ander afval snel, grondig en stil. En dat zonder enige uitstoot.
Krachtig, zuinig en milieuvriendelijk: Onze accu aangedreven LB 930/36 Bp bladblazer maakt in alle opzichten indruk. Hij ruimt bladeren, puin en ander afval razendsnel op, vooral op moeilijk bereikbare plaatsen. En hij is zo stil dat u hem gemakkelijk kunt gebruiken in geluidsgevoelige gebieden zoals woonwijken, of in de buurt van scholen, ziekenhuizen of zelfs 's nachts. Bovendien stoot hij geen schadelijke stoffen of andere emissies uit die het milieu kunnen schaden, is hij zeer comfortabel in het gebruik en heeft hij indrukwekkend lage bedrijfs- en onderhoudskosten.
Kenmerken en voordelen
Metalen schraperVerwijdert plakkerige resten en vuil. Beschermt het blaaspijpuiteinde tegen beschadiging.
Mondstuk voor hoge luchtsnelheidConcentreert de blaaskracht op een kleiner gebied. Lost met vertrouwen zelfs vochtige bladeren en vuil op.
Toerental traploos regelbaar en Turbo-knopOptimaal aan te passen blaassnelheid en verhoging van de blaaskracht als dat nodig is. Maximale controle bij het verwijderen van hardnekkig vuil en vastliggende bladeren.
Comfortabele schouderband
- Zorgt voor een comfortabele, comfortabele werkhouding voor moeiteloos werken.
- Evenwichtige constructie.
Tot 50 procent stiller dan apparaten op benzine
- Ideaal voor werkzaamheden in geluidsgevoelige ruimtes en 's nachts.
- Minder belasting voor mens en milieu.
Borstelloze motor
- Minimaal onderhoud en lange levensduur.
- Geringe warmteontwikkeling en hoog rendement.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 volt platform
- Snelle wisseling van de accu naar andere apparaten.
- Verhoogt de productiviteit en veiligheid tijdens het werken.
Geen uitstoot van schadelijke stoffen en CO2
- Spaart het milieu en de gezondheid van de gebruiker.
Duidelijk minder trillingen in vergelijking met apparaten op benzine
- Onvermoeibaar werken bij langer gebruik.
- Beschermt de gezondheid van de gebruiker.
Tot 90 procent lagere bedrijfs- en onderhoudskosten in vergelijking met apparaten op benzine
- Zeer economisch, omdat bedrijfskosten zoals benzine vervallen.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Ultrafilter "Hy-Protect" (m³/u)
|930
|Hoeveelheid koelmiddel (m/s)
|max. 60
|Blaaskracht (N)
|14
|Spanning (V)
|36
|Looptijd per acculading (min)
|max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah)
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|916 x 177 x 325
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Mondstuk standaard met metalen schraper
- Mondstuk voor hoge luchtsnelheid
- Schoudergordel
Videos
Toepassingen
- Voor het reinigen van kleine tot middelgrote oppervlakken en het verwijderen van licht afval
- Voor het verwijderen van vuil op moeilijk bereikbare plaatsen
- Voor het schoonhouden van grotere oppervlakken en het verwijderen van grote hoeveelheden licht afval
- Ideaal voor werken in geluidsgevoelige gebieden en ook 's nachts.
Accessoires
Reserveonderdelen LB 930/36 Bp
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.