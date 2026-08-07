Grasmaaier LM 530/36Bp
Robuust, betrouwbaar en met eersteklas resultaten in gazononderhoud: de accu-grasmaaier LM 530/36 Bp met stalen maaidek. Flexibel gebruik, laag geluidsniveau en emissievrij in gebruik.
Krachtig als een benzinemotor, maar stiller, emissievrij en met aanzienlijk lagere bedrijfs- en onderhoudskosten: onze draadloze grasmaaier LM 530/36 Bp inspireert met uitgebreide functies en functionaliteit en een robuust ontwerp. Wielen met kogellagers en variabele rijsnelheden zorgen voor een hoge wendbaarheid en een soepele en comfortabele bediening. De intelligente automatische snelheidsregeling past zich aan de omstandigheden van het gazon aan en helpt zo de batterij te sparen en het bereik te vergroten, terwijl de centrale maaihoogte-instelling consistente maairesultaten garandeert. Het maaisel wordt verzameld, mulch of uitgeworpen.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudige maaihoogte-instellingEenvoudige en comfortabele instelling van de juiste maaihoogte. Exacte aanpassing van de maaihoogte aan de gewenste toepassing.
Variabele zelfaandrijvingIndividueel aanpasbaar aan de behoeften van de gebruiker met behulp van de schuifregelaar. Zacht en verlichtend.
Intelligente automatische snelheidsregelingOptimale snijsnelheid met constant goede snijprestaties. Beschermt de batterij en vergroot het bereik.
Stalen maaidek
- Zeer robuuste constructie.
- Duurzame componenten.
Veelzijdig met 3-in-1-functie
- Gras kan worden opgevangen, gemulleerd of weggegooid.
Borstelloze motor
- Minimaal onderhoud en lange levensduur.
- Geringe warmteontwikkeling en hoog rendement.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 volt platform
- Snelle wisseling van de accu naar andere apparaten.
- Verhoogt de productiviteit en veiligheid tijdens het werken.
Significant lagere geluidsemissies vergeleken met benzine aangedreven grasmaaiers
- Ideaal voor werkzaamheden in geluidsgevoelige ruimtes en 's nachts.
- Minder belasting voor mens en milieu.
In tegenstelling tot benzinemotoren, trillingsarm en emissievrij
- Onvermoeibaar werken bij langer gebruik.
- Spaart het milieu en de gezondheid van de gebruiker.
Tot 90 procent lagere bedrijfs- en onderhoudskosten in vergelijking met apparaten op benzine
- Zeer economisch, omdat bedrijfskosten zoals benzine vervallen.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Snijbreedte (mm)
|530
|Snijhoogte (mm)
|30 - 110
|Snelheid (tpm)
|3100
|max. snelheid (km/u)
|2 - 5
|Materiaal maaidek
|Staal
|Capaciteit grasopvangbak (l)
|70
|Materiaal grasopvangbak
|materiaal
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|95
|Vibratiewaarden (m/s²)
|0,8
|Spanning (V)
|36
|Vermogen per acculading (m²)
|max. 600 (6,0 Ah) / max. 750 (7,5 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 40 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|32
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|38
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1580 x 550 x 1130
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Achterwielaandrijving
- Mulch-kit
- Grasopvangbak
- Blad
Videos
Toepassingen
- Voor het maaien van kleine tot middelgrote gazons
- Maakt maaien mogelijk met een graszak, zij-uitworp of mulchen
Accessoires
Reserveonderdelen LM 530/36Bp
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.