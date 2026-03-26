Accu grasmaaier LMO Battery 36-40 Set
De LMO 36-40 accu-aangedreven grasmaaier met grote maaibreedte en ruime grasopvangbak voor snel maaien met minder onderbrekingen. Inclusief accu en snellader.
De accu-aangedreven grasmaaier LMO 36-40 Battery Set doet zijn werk krachtig en efficiënt. Door de grote maaibreedte in combinatie met de ruime grasopvangbak gaat het werk sneller en met minder onderbrekingen. Het gemaaide gras kan worden opgevangen in de grasopvangbak door het 2-in-1 maaisysteem of als natuurlijke meststof over het gazon worden verdeeld met behulp van de mulchkit. Het geslepen stalen mes zorgt voor een schoon maairesultaat zonder gerafelde grassprieten. De maaihoogte kan eenvoudig in 5 standen op het maaidek worden aangepast. En het handvat is eenvoudig te vergrendelen en in hoek te verstellen, wat zorgt voor een rechte werkhouding. Verdere hoogtepunten zijn het opvouwbare ontwerp voor ruimtebesparende opslag, de aangename schuimstof handgreep en schakelaars aan beide zijden voor een gemakkelijke bediening, de vulniveau-indicator van de grasopvangbak, de veiligheidssleutel om onbedoeld starten te voorkomen en de graskammen, die ook gras aan de rand kunnen vastgrijpen en nauwkeurig kunnen maaien. Een accu en een snellader zijn bij de levering inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Maait tot aan de rand van het gazonDe graskammen vangen het gras automatisch op tot aan de rand.
Grote opvangbak voor grasDoor het grote volume hoeft hij minder vaak te worden geleegd, zodat je zonder onderbrekingen kunt werken. De stoffen opvangzak kan extreem klein worden ingeklapt en neemt weinig ruimte in beslag wanneer hij op de grasmaaier wordt opgeborgen.
2-in-1 maaisysteemHet gemaaide gras wordt tijdens het maaien efficiënt opgevangen in de grasopvangbak. Mulchfunctie: door gebruik van de mulchkit wordt het gemaaide gras als natuurlijke mest over het gazon verspreid. Geslepen stalen mes voor schoon maaien zonder gekartelde grassprietjes.
Eenvoudige maaihoogte-instelling
- De maaihoogte is centraal verstelbaar in vijf verschillende standen.
Niveau-indicatie
- De vulniveau-indicator geeft aan wanneer de opvangzak voor gras moet worden geleegd.
Opklapbare handgreep
- Het praktische handvatontwerp maakt ruimtebesparende opslag mogelijk.
Ergonomisch bedieningsconcept
- Snelsluitingen voor gemakkelijke vergrendeling. Verstelbare hoek zorgt voor een rechtopstaande werkhouding.
- De schuimstof handgreep zorgt ervoor dat hij stevig kan worden vastgehouden en comfortabel aanvoelt.
- Schakelaars aan beide zijden maken het gemakkelijk te bedienen.
Veiligheidssleutel
- Kinderbescherming: er zijn voorzieningen getroffen om te voorkomen dat de grasmaaier onbedoeld wordt gestart.
Geïntegreerde handgreep
- Geïntegreerde draaggreep voor gemakkelijk verplaatsen.
36 V Kärcher accuplatform
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
- De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 36 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Snijbreedte (cm)
|40
|Snijhoogte (mm)
|20 - 70
|Instelling maaihoogte
|5x
|Capaciteit grasopvangbak (l)
|50
|Snelheid (tpm)
|3550
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|36
|Capaciteit (Ah)
|5
|Vermogen per acculading ¹⁾ (m²)
|max. 550 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 30 (5,0 Ah)
|Laadtijd accu (min)
|98 / 138
|Laadstroom (A)
|2,5
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|18,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1284 x 459 x 1043
¹⁾ Maaihoogte: stand 5
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- Oplaadbare accu: 36 V / 5,0 Ah accu (1 st.)
- Oplader: 36 V accu snellader (1 st.)
- Mulch-kit
- Grasopvangbak
Uitvoering
- Blad
- Geïntegreerde handgreep
- Niveau-indicatie
Toepassingen
- Gazon
