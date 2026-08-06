Accu grasmaaier LMO Battery 36-46 Set
In een set met accu en snellader: de krachtige accu-aangedreven grasmaaier LMO 36-46 Battery Set. Met extra aandrijving op een achterwiel met een druk op de knop.
De krachtige accu-aangedreven grasmaaier LMO 36-46 Battery Set. Met ondersteuning bij het maaien - ook op lichte hellingen door de inschakelbare Push Assist achterwielaandrijving op één wiel De grote maaibreedte in combinatie met de ruime grasopvangbak zorgt voor een snelle voortgang van het werk en minder onderbrekingen tijdens het maaien. Dankzij gazonkammen wordt ook gras aan de rand opgevangen. Dankzij het 2-in-1 maaisysteem kan het gemaaide gras worden opgevangen in de grasopvangbak of als natuurlijke meststof over het gazon worden verdeeld met behulp van de mulchkit. De maaihoogte kan in 5 standen op het maaidek worden ingesteld. Het handvat is eenvoudig te vergrendelen en zorgt dankzij de hoekverstelling voor een rechte werkhouding. Bovendien maakt het opvouwbare ontwerp ruimtebesparende opslag mogelijk. De comfortabele schuimstof handgreep en de schakelaars aan beide zijden zorgen voor een comfortabele bediening. Bijzonder praktisch is ook de niveau-indicator: hij geeft aan wanneer de grasopvangbak geleegd moet worden. De veiligheidssleutel wordt gebruikt als kinderbeveiliging en voorkomt onbedoeld starten. Het apparaat wordt geleverd met een 36 V accu en een snellader.
Kenmerken en voordelen
Push Assist achterwielaandrijvingExtra aandrijving van het linker achterwiel met een druk op de knop. Moeiteloos maaien, zelfs op lichte hellingen.
Maait tot aan de rand van het gazonDe graskammen vangen het gras automatisch op tot aan de rand.
2-in-1 maaisysteemHet gemaaide gras wordt tijdens het maaien efficiënt opgevangen in de grasopvangbak. Mulchfunctie: door gebruik van de mulchkit wordt het gemaaide gras als natuurlijke mest over het gazon verspreid. Geslepen stalen mes voor schoon maaien zonder gekartelde grassprietjes.
Eenvoudige maaihoogte-instelling
- De maaihoogte is centraal verstelbaar in vijf verschillende standen.
Grote opvangbak voor gras
- Door het grote volume hoeft hij minder vaak te worden geleegd, zodat je zonder onderbrekingen kunt werken.
- De stoffen opvangzak kan extreem klein worden ingeklapt en neemt weinig ruimte in beslag wanneer hij op de grasmaaier wordt opgeborgen.
Niveau-indicatie
- De vulniveau-indicator geeft aan wanneer de opvangzak voor gras moet worden geleegd.
Opklapbare handgreep
- Het praktische handvatontwerp maakt ruimtebesparende opslag mogelijk.
Ergonomisch bedieningsconcept
- Snelsluitingen voor gemakkelijke vergrendeling. Verstelbare hoek zorgt voor een rechtopstaande werkhouding.
- De schuimstof handgreep zorgt ervoor dat hij stevig kan worden vastgehouden en comfortabel aanvoelt. Schakelaars aan beide zijden voor gemakkelijke bediening.
- Geïntegreerde draaggreep voor gemakkelijk verplaatsen.
Borstelloze motor
- Voor een langere looptijd en een langere levensduur van het apparaat.
36 V Kärcher accuplatform
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
- De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 36 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Snijbreedte (cm)
|46
|Snijhoogte (mm)
|20 - 70
|Instelling maaihoogte
|5x
|Capaciteit grasopvangbak (l)
|55
|drijfveer
|Borstelloze motor
|Snelheid (tpm)
|2800
|max. snelheid (km/u)
|3
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|36
|Capaciteit (Ah)
|5
|Vermogen per acculading ¹⁾ (m²)
|max. 650 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 30 (5,0 Ah)
|Laadtijd accu (min)
|98 / 138
|Laadstroom (A)
|2,5
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|18,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1452 x 483 x 978
¹⁾ Maaihoogte: stand 5
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- Oplaadbare accu: 36 V / 5,0 Ah accu (1 st.)
- Oplader: 36 V accu snellader (1 st.)
- Mulch-kit
- Grasopvangbak
Uitvoering
- Blad
- Achterwielaandrijving
- Geïntegreerde handgreep
- Niveau-indicatie
Videos
Toepassingen
- Gazon
Accessoires
Reserveonderdelen LMO Battery 36-46 Set
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.