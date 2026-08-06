Grastrimmer LT 380/36 Bp
Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen, maar ook goed voor vlakke gebieden: Onze krachtige LT 380/36 Bp accu-grastrimmer is uiterst flexibel en comfortabel in het gebruik.
De LT 380/36 Bp accu-grastrimmer is vooral geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen zoals onder parkbanken of rond verkeersborden, wegafbakeningen of stoepranden. Maar ook op hellingen en grotere oppervlakken is de lichte krachtpatser een overtuigend alternatief voor benzinestrimmers en kan hij in tegenstelling tot deze trimmers zonder problemen ook op geluidsgevoelige plaatsen worden gebruikt. De LT 380/36 Bp heeft een grote snijbreedte, produceert geen emissies of trillingen en overtuigt bovendien door zijn ergonomische, verstelbare handgreep en optimale gewichtsverdeling. Zo kunt u langdurig werken zonder vermoeid te raken.
Kenmerken en voordelen
Ergonomische ronde handgreepMaakt comfortabel werken mogelijk. Individueel instelbaar voor elke gebruiker.
Robuuste trimmerkopDuw eenvoudig het trimmerdraad erdoor door de kop op de grond te drukken. Handige, eenvoudige schroefdraadmontage.
Variabel toerentalMaakt aanpassing aan de betreffende toepassing mogelijk. Verlengt de looptijd.
Comfortabele schouderband
- Zorgt voor een comfortabele, comfortabele werkhouding voor moeiteloos werken.
- Evenwichtige constructie.
Borstelloze motor
- Minimaal onderhoud en lange levensduur.
- Geringe warmteontwikkeling en hoog rendement.
Direct klaar voor gebruik dankzij lithium-ion-technologie
- Start met een druk op de knop.
- Zelfvoorzienend, veilig en draadloos.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 volt platform
- Snelle wisseling van de accu naar andere apparaten.
- Verhoogt de productiviteit en veiligheid tijdens het werken.
Geen uitstoot van schadelijke stoffen en CO2
- Spaart het milieu en de gezondheid van de gebruiker.
Duidelijk minder trillingen in vergelijking met apparaten op benzine
- Onvermoeibaar werken bij langer gebruik.
- Beschermt de gezondheid van de gebruiker.
Tot 90 procent lagere bedrijfs- en onderhoudskosten in vergelijking met apparaten op benzine
- Zeer economisch, omdat bedrijfskosten zoals benzine vervallen.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Draaddiameter (mm)
|1,6
|Draad verlenging
|Automatisch typen
|Geometrie van de trimmerdraad
|Rond, met verdiepingen
|Snelheidsregeling
|Ja
|Snelheid (tpm)
|Niveau 1: 4600 / Niveau 2: 5600
|Snijwerktuig
|Maaikop met draad
|Snijdiameter (cm)
|38
|Spanning (V)
|36
|Looptijd per acculading (min)
|max. 35 (6,0 Ah) / max. 45 (7,5 Ah)
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1780 x 360 x 250
Verpakkingsinhoud
- Extra handgreep
- Schoudergordel
- Inbussleutel
- Spoel
Videos
Toepassingen
- Voor het maaien van gras op moeilijk bereikbare plaatsen
- Voor het maaien van gras rond verkeersborden, bomen of onder parkbanken
- Voor gebruik op steil terrein
- Ook geschikt voor hoog en taai gras
Accessoires
Reserveonderdelen LT 380/36 Bp
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.