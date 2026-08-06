Accu grastrimmer LTR Battery 36-33 Set
Grassen en hardnekkig onkruid maken geen schijn van kans tegen de kracht van de traploos instelbare LTR 36-33 accu-aangedreven grastrimmer als set, inclusief accu en snellader.
De op accu-aangedreven grastrimmer LTR 36-33 is een krachtpatser. Dankzij de continu variabele stroomregeling kan de gebruiker het apparaat aan elke taak aanpassen. De gedraaide snijlijn produceert uiterst precieze snijresultaten. En de automatische lijnaanpassingsfunctie garandeert ook dat de trimmerdraad altijd de ideale lengte heeft. De diameter van de snijcirkel wordt ook aangepast om gemakkelijker hoeken en krappe ruimtes te bereiken. De zachte handgreep en de schouderriem garanderen dat het gebruik van de accu-grastrimmer je rug niet hoeft te beschadigen. De uitklapbare plantenbeschermer voorkomt onbedoelde schade aan bloemen en bomen. Een 36V accu en een snellader worden meegeleverd.
Kenmerken en voordelen
Een krachtpatser op het gazonDe krachtige gazontrimmer maait ook door lang gras en hardnekkig onkruid.
Efficiënt snijysteemDe snijfunctie maakt licht werk van hoeken en krappe ruimtes in de tuin. De gedraaide draad garandeert een nauwkeurige snede en stille werking.
Continu variabele snelheidsaanpassingInstelbare vermogensregeling voor elk situatie.
Praktische plantenbeschermer
- Beschermt planten tegen schade bij het snoeien langs bloemperken en dicht bij bomen.
Instelbare snijcirkeldiameter
- De diameter van de snijcirkel kan worden aangepast aan drie verschillende maten. Ideaal voor hoeken en krappe ruimtes.
Ergonomisch bedieningsconcept
- De zachte handgreep voor twee handen maakt de trimmer comfortabel om vast te houden, zelfs voor langere werkperiodes.
- Met handige schouderband voor comfortabel en prettig werken.
Automatische draadverlenging
- Automatische aanpassing garandeert dat de draad altijd de ideale lengte heeft voor de klus.
Afneembare steel
- Gemakkelijk op te bergen en te vervoeren dankzij ruimtebesparend ontwerp.
36 V Kärcher accuplatform
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
- De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 36 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
Optimaal gebruik van trimmerbladen
- Ideaal voor bijzonder arbeidsintensieve klussen, zoals wieden.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Snijdiameter (cm)
|28 - 33
|Strimmer snijder
|Maaikop met draad
|Draad verlenging
|Automatisch
|Geometrie van de trimmerdraad
|Gedraaid
|Draaddiameter (mm)
|2
|Snelheidsregeling
|Ja
|Snelheid (tpm)
|7000
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|36
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Vermogen per acculading ¹⁾ (m)
|max. 600 (2,5 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 35 (2,5 Ah)
|Laadtijd accu (min)
|48 / 78
|Laadstroom (A)
|2,5
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1485 x 348 x 347
¹⁾ Gazonrand
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- Oplaadbare accu: 36 V / 2,5 Ah accu (1 stuk)
- Oplader: 36 V accu snellader (1 st.)
- Schoudergordel
Uitvoering
- Spoel
- Plantbeschermer
- Extra handgreep
Videos
Toepassingen
- Gazon
- Gazonranden
Accessoires
Reserveonderdelen LTR Battery 36-33 Set
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.