Multi tool MT 36 Bp
Onze accu-multitool MT 36 Bp is een aandrijfeenheid die is uitgerust met verwisselbare opzetstukken van steelheggenscharen tot steelsnoeizagen. Voor een breed scala aan taken met slechts één apparaat.
Snel en eenvoudig wisselen van gereedschap, comfortabel en veilig gebruik: onze krachtige MT 36 Bp accu-multitool doet wat het belooft. Hij is ontwikkeld om de meest uiteenlopende taken aan te kunnen met verschillende verwisselbare opzetstukken en maakt indruk met hoogwaardige componenten, zoals de krachtige, borstelloze motor en een massieve stalen as. Emissievrij, geluidsarm en bijzonder soepel, het maakt het werk gemakkelijker voor de gebruiker, ontziet het milieu en verlaagt de bedrijfs- en onderhoudskosten aanzienlijk in vergelijking met een apparaat op benzine.
Kenmerken en voordelen
Handige snelkoppelingSnel, eenvoudig en zonder gereedschap wisselen van de opzetstukken. Kan worden vervoerd en opgeborgen om ruimte te besparen.
Ergonomische ronde handgreepMaakt comfortabel werken mogelijk. Individueel instelbaar voor elke gebruiker.
Variabel toerentalMaakt aanpassing aan de betreffende toepassing mogelijk. Verlengt de looptijd.
Massieve, lichtlopende stalen as
- Robuuste constructie.
- Duurzame componenten.
Krachtige motor met hoog koppel
- Zo krachtig als een benzinemotor met de voordelen van een apparaat op batterijen.
Borstelloze motor
- Minimaal onderhoud en lange levensduur.
- Geringe warmteontwikkeling en hoog rendement.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 volt platform
- Snelle wisseling van de accu naar andere apparaten.
- Verhoogt de productiviteit en veiligheid tijdens het werken.
Geen uitstoot van schadelijke stoffen en CO2
- Spaart het milieu en de gezondheid van de gebruiker.
Duidelijk minder trillingen in vergelijking met apparaten op benzine
- Onvermoeibaar werken bij langer gebruik.
- Beschermt de gezondheid van de gebruiker.
Tot 90 procent lagere bedrijfs- en onderhoudskosten in vergelijking met apparaten op benzine
- Zeer economisch, omdat bedrijfskosten zoals benzine vervallen.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Snelheid (tpm)
|7800 / 6800
|Spanning (V)
|36
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|951 x 197 x 188
Verpakkingsinhoud
- Rubberen ronde handgreep
- Schoudergordel
- Snelle koppeling
Toepassingen
- Voor gebruik met MT HT 550/36 voor het snoeien van hoge heesters, struiken en heggen
- Voor gebruik met MT CS 250/36 voor het veilig verwijderen en ontkalken van bomen
- Krachtige aandrijfeenheid voor MT HT 550/36 en MT CS 250/36
Accessoires
Reserveonderdelen MT 36 Bp
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.