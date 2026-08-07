Nat/droog stofzuiger NT 22/1 Ap L Go!Further
De NT 22/1 Ap L Go!Further is een zwarte nat- en droogzuiger in gelimiteerde oplage, gemaakt van 50% gerecycled plastic¹⁾ en wordt geleverd met exclusieve accessoires: 10 vliesfilterzakken.
De gelimiteerde zwarte NT 22/1 Ap L Go!Further nat- en droogzuiger, gemaakt van 50 procent gerecycled plastic¹⁾, wordt geleverd met exclusieve accessoires en 10 vliesfilterzakken. Klein, krachtig, betrouwbaar, extreem veelzijdig en vederlicht. Dit maakt hem ideaal voor lichte tot middelzware reinigingsklussen in diverse commerciële toepassingsgebieden. Stof, grof vuil en vloeistoffen kunnen eenvoudig worden opgezogen dankzij de semi-automatische filterreiniging in combinatie met het vochtbestendige PES-patroonfilter. Doordat de zuigslangaansluiting direct in de machinekop is geïntegreerd, wordt de inhoud van de opvangbak optimaal benut. De zeer compacte afmetingen en het lage gewicht zorgen voor een comfortabel en eenvoudig transport van deze machine, die bovendien zeer eenvoudig te bedienen is.
Kenmerken en voordelen
Laag gewicht en compacte afmetingen
Halfautomatische filterreiniging Ap
Duurzaamheidskenmerken
Vochtongevoelig PES-patroonfilter
Zuigslangaansluiting in de apparaatkop
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|72
|Vacuüm (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Containerinhoud (l)
|22
|Materiaal reservoir
|Kunststof met gerecycled materiaal
|Vermogen (W)
|max. 1300
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|6
|geluidsniveau (dB(A))
|71
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|380 x 370 x 480
¹⁾ Alleen het apparaat, alle kunststof onderdelen zonder accessoires.
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 1.9 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 505 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Aantal filterzakken: 10 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 300 mm
- Spleetmondstuk
- Patroonfilter: PES
Uitvoering
- Filterreiniging: Halfautomatische filterreiniging Ap
- Beschermingsklasse: II
- Zwenkwiel met rem
Toepassingen
- Ideale machine voor lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden in diverse commerciële toepassingen.
- Geschikt voor nat- en droogzuigen.
Accessoires
Reserveonderdelen NT 22/1 Ap L Go!Further
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.