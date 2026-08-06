Nat/droog stofzuiger NT 22/1 Ap Te Adv L
Nat-/droogzuiger NT 22/1 Ap Te Adv L met stopcontact en automatische aan/uitschakeling, Ap-filterreiniging en meerdere zuigmonden. De zuigbocht en de zuigslang zijn elektrisch geleidend.
De nat-/droogzuiger NT 22/1 Ap Te Adv L van Kärcher is ontworpen om aan de eisen van vakmensen te voldoen, maar is ook geschikt voor het reinigen van gebouwen, het reinigen van voertuiginterieurs en vele andere commerciële toepassingen. De stofzuiger rekent af met stof en grof vuil dankzij een sterke en constante zuigkracht. Dankzij het vochtbestendige PES-patroonfilter kan hij ook probleemloos tegen vloeistoffen. Het slimme ontwerp met de in de turbinekop geïntegreerde zuigslangaansluiting maakt volledige benutting van het containervolume mogelijk en het lage gewicht zorgt voor moeiteloos transport. De eenvoudig te gebruiken alleszuiger beschikt over een efficiënte, halfautomatische AP-filterreiniging en een stopcontact met automatische aan-/uitschakeling voor elektrisch gereedschap. De zuigbocht en de zuigslang zijn elektrisch geleidend ter bescherming tegen elektrostatische ontladingen. Autozuigmond, meubelzuigmond, spleetmondstuk, vloerzuigmond en allesborstel vormen bovendien een uitgebreid accessoirepakket.
Kenmerken en voordelen
Laag gewicht en compacte afmetingenHet apparaat kan eenvoudig en gemakkelijk worden getransporteerd en opgeslagen.
Halfautomatische filterreiniging ApEfficiënte en comfortabele filterreiniging voor een constant hoog zuigvermogen.
Uitgebreid accessoirepakket inbegrepenZuigslang en bocht elektrisch geleidend voor betrouwbare ESD-bescherming. Met auto- en bekledingsmondstuk voor het reinigen van voertuiginterieurs. Met zuigmond, spleetmondstuk en allesborstel voor het reinigen van harde oppervlakken.
Apparaataansluiting voor elektrisch gereedschap (met automatische start)
- Het stopcontact fungeert als 'afstandsbediening' voor de zuiger.
- De zuiger wordt automatisch gestart zodra het aangesloten elektrische gereedschap in bedrijf wordt genomen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|72
|Vacuüm (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Containerinhoud (l)
|22
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Vermogen (W)
|max. 1300
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|6
|geluidsniveau (dB(A))
|72
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|380 x 370 x 480
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.5 m
- Type zuigslang: Elektrisch geleidend
- verdeelstuk: Elektrisch geleidend
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 505 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Staal, verchroomd
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 300 mm
- Spleetmondstuk
- Bekledingszuigmond
- Zuigborstel
- Autozuigmond voor het interieur van wagens
- Patroonfilter: PES
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
Uitvoering
- Stofklasse: L
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt
- In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap
- Filterreiniging: Halfautomatische filterreiniging Ap
- Stootrand rondom
- Beschermingsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
Toepassingen
- Ideale machine voor lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden in diverse commerciële toepassingen.
Accessoires
Reserveonderdelen NT 22/1 Ap Te Adv L
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.