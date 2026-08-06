Nat/droog stofzuiger NT 30/1 Ap Te L
Geïntegreerde aansluiting met auto in-/uitschakeling, ideaal voor elektrisch gereedschap: nat- en droogzuiger NT 30/1 Ap Te L, compact en krachtig middensegment.
Naast de zeer efficiënte halfautomatische filterreiniging behoort een geïntegreerd stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar voor het werken met elektrisch gereedschap tot de opvallende kenmerken van onze compacte nat- en droogzuiger NT 30/1 Ap Te L. Zijn uitstekende zuigkracht maakt veelzijdige toepassingen mogelijk, of het nu gaat om kleinere slijpwerkzaamheden, het reinigen van auto-interieurs, het verwijderen van vloeistoffen of het afzuigen van machines en installaties. Zelfs gemiddelde hoeveelheden fijnstof kunnen zonder filterzak probleemloos worden opgezogen. De stofzuiger is bovendien uitgerust met een antistatische voorziening. Alle belangrijke instellingen van het eenvoudig te bedienen apparaat worden uitgevoerd via een centrale draaischakelaar. Voor de volledig nieuw ontwikkelde accessoires zijn doordachte opbergmogelijkheden geïntegreerd. Dankzij de extra platte kop van de nat- en droogzuiger kan het apparaat worden neergezet en dankzij de bevestigingsmogelijkheden ook worden vastgezet aan een gereedschapskist.
Kenmerken en voordelen
Apparaatstopcontact met automatische aan/uit-schakelaarHet elektrische gereedschap is eenvoudig aan te sluiten op de stofzuiger. Gemakkelijk te gebruiken via de automatische aan/uit-schakelaar. Energiebesparend: stofzuiger schakelt automatisch uit.
Halfautomatische filterreiniging ApOptimale filterreiniging met één druk op de knop. Maakt consistent hoge filter- en afzuigprestaties mogelijk. Tijdbesparing en langere levensduur van het filter.
Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoerVeilige bevestiging van de stroomkabel en slang voor transport. Voor zuigslangen van verschillende lengtes en diameters. Bespaart tijd en verlengt de levensduur van het netsnoer.
Gereedschapshoes voor elektrisch gereedschap
- Maakt stofvrij boren, zagen of slijpen met elektrisch gereedschap mogelijk.
- Voorzien van rubberen opzetstuk en valse lucht roterende ring.
- Regeling van de zuigkracht via de roterende ring.
Vlakke vouwfilter Dry
- Gecertificeerd voor stofklasse M en L. Stofafscheidingsgraad: 99,9 %.
- Cellulosevezelmateriaal: duurzaam, gemaakt van hernieuwbare grondstoffen.
- Ideaal voor droog fijnstof en grof vuil.
Uitneembaar filterhuis
- Plat geplooid filter: sneller en gemakkelijker schoon te maken.
- Regelmatige reiniging: langere levensduur van het filter.
- Voorkomt verkeerd plaatsen van het vlakplooifilter.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Verloren-proof opslag voor transport.
- Tijdbesparend: Accessoires zijn snel bij de hand.
- Ruimtebesparend: geen extra opslagruimte nodig.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Containerinhoud (l)
|30
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|geluidsniveau (dB(A))
|70
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|11,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|16,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|525 x 370 x 560
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.5 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Staal, verchroomd
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 300 mm
- Spleetmondstuk
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: Cellulose
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt
- In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap
- Antistatisch systeem
- Filterreiniging: Halfautomatische filterreiniging Ap
- Beschermingsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor nat- en droogzuigen.
- Voor het stofzuigen van elektrisch gereedschap
- Interieurreiniging van voertuigen
- Voor het vacumeren van machines en systemen
Accessoires
Reserveonderdelen NT 30/1 Ap Te L
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.