Nat/droog stofzuiger NT 30/1 Tact Te Adv L
De favoriet van vakmensen onder de nat- en droogzuigers: de Kärcher NT 30/1 Tact Te Adv L met apparaataansluiting (automatische aan-/uitschakeling) en Tact-filterreiniging voor ononderbroken werken.
Het dagelijkse, zware werk op bouwplaatsen en in werkplaatsen stelt hoge eisen aan vakmensen en hun apparatuur. Onze nat- en droogzuiger NT 30/1 Tact Te Adv L voldoet uitstekend aan deze eisen. Deze compacte fijnstofexpert garandeert met zijn stabiele 30-literreservoir met robuuste metalen zwenkwielen en stootrand, evenals het beproefde filterreinigingssysteem Tact, een ononderbroken afzuiging van grote hoeveelheden fijnstof onder zware omstandigheden. Een tegen vocht ongevoelig PES-vlakvouwfilter draagt eveneens bij aan een stofvrije werkomgeving. Vakmensen en ook andere gebruikers waarderen de lichte bedienbaarheid en de eenvoudige selectie van het zuigprogramma door middel van een draaischakelaar, evenals de traploze regeling van het toerental. Het apparaat is uitgerust met sterk verbeterde accessoires, die gemakkelijk kunnen worden opgeborgen in de geïntegreerde opbergruimte voor de zuigslang en accessoires. Dankzij het stopcontact met automatische aan/uit-functie wordt het werken met elektrisch gereedschap vergemakkelijkt.
Kenmerken en voordelen
Tact automatisch filterreinigingssysteem
- Zorgt voor een consistent hoge zuigkracht en filterprestatie.
- Automatische reiniging van het filter met krachtige luchtstoten.
- Tijdbesparing en langere levensduur van het filter.
Verbindingsstuk met schuif voor valse lucht en rubberen opzetstuk
- Het nieuwe verbindingsstuk zorgt voor optimale compatibiliteit met elektrisch gereedschap.
- Met de draairing op de mof kan de zuigkracht worden geregeld.
Apparaatstopcontact met automatische aan/uit-schakelaar
- Het elektrische gereedschap is eenvoudig aan te sluiten op de stofzuiger.
- Gemakkelijk te gebruiken via de automatische aan/uit-schakelaar.
- Energiebesparend: stofzuiger schakelt automatisch uit.
De plintenzuigmond en montagehuls kunnen gemakkelijk aan de zijkant worden opgeborgen.
- Door de geïntegreerde opbergvakken zijn alle toebehoren veilig opgeborgen en altijd binnen handbereik.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Containerinhoud (l)
|30
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|geluidsniveau (dB(A))
|69
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|13,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|18,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|560 x 370 x 580
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 4 m
- Type zuigslang: Elektrisch geleidend
- verdeelstuk: Elektrisch geleidend
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: PES met PTFE-coating
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt
- In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap
- Antistatisch systeem
- Filterreiniging: Automatische filterreiniging Tact
- Stootrand rondom
- Beschermingsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor nat- en droogzuigen.
- Ook ideaal voor vaklui
Accessoires
Reserveonderdelen NT 30/1 Tact Te Adv L
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.