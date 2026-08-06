Nat/droog stofzuiger NT 30/1 Tact Te Basic M
De NT 30/1 Tact Te Basic M verwijdert veilig en betrouwbaar schadelijk fijnstof van stofklasse M, wat vaak voorkomt op bouwplaatsen. Compacte nat/droog stofzuiger met 30 liter container.
Op bouwplaatsen en in werkplaatsen ontstaan dagelijks gevaarlijke, fijne stofdeeltjes van allerlei aard die worden ingeademd. Dankzij de nieuwe volautomatische filterreiniging verwijdert onze compacte nat-/droogzuiger NT 30/1 Tact Te Basic M fijnstof en garandeert tegelijkertijd een filterefficiëntie van 99,9 procent. Hij beschikt over een vochtbestendig “Wet & Dry”-vlakfilter van PES-vezelmateriaal voor het opzuigen van fijn stof, vloeistoffen en grof vuil van stofklasse M. Filterreiniging en zuigkracht worden continue bewaakt en geregeld met behulp van sensorgestuurde elektronica . Dankzij het geïntegreerde stopcontact met automatische start en het complete antistatische systeem (inclusief geleidende accessoires) is het apparaat bijzonder geschikt voor de directe afzuiging van stofgenererende elektrische gereedschappen. Reeds op de vloer of machines neergedaald stof kan met behulp van de nieuw ontwikkelde accessoires, die practisch op het apparaat worden opgeborgen, moeiteloos worden opgezogen in de robuuste 30 liter container met metalen wielen en bumper.
Kenmerken en voordelen
Sensorgestuurde filterreiniging TactGarandeert de hoogste zuigkracht en filterprestaties. Optimale, vraaggestuurde filterreinigingsfrequentie. Minimale geluidsemissie.
Gekeurde filtratie-efficiëntie van 99,9 procentFijnstof wordt vrijwel volledig verwijderd, waardoor de werkplek schoon en veilig blijft.
Compleet antistatisch systeem met geleidende accessoiresVerhoogde gebruikersveiligheid. Dissipatie van elektrostatische lading. Bescherming tegen elektrostatische ontlading.
Apparaatstopcontact met automatische aan/uit-schakelaar
- Het elektrische gereedschap is eenvoudig aan te sluiten op de stofzuiger.
- Gemakkelijk te gebruiken via de automatische aan/uit-schakelaar.
- Energiebesparend: stofzuiger schakelt automatisch uit.
Stofklasse M veiligheidsstofzuiger
- 99,9% filtratie-efficiëntie.
- Elektronische volumestroombewaking.
- Zorgt voor schone en veilige werkplekken.
Plat geplooid filter Nat & Droog
- Gecertificeerd voor stofklasse M. Efficiëntie van stofverwijdering: 99,9%.
- PES-vezelmateriaal: rotbestendig en ongevoelig.
- Efficiënte zuigkracht, zelfs bij grote hoeveelheden vuil en vloeistoffen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Containerinhoud (l)
|30
|Vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Kabelmateriaal
|Rubber
|geluidsniveau (dB(A))
|69
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|14,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|18,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|560 x 370 x 580
Verpakkingsinhoud
- Type zuigslang: Elektrisch geleidend
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- verdeelstuk: Elektrisch geleidend
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 300 mm
- Spleetmondstuk
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: PES met PTFE-coating
- PE-plastic zak voor stofvrije afvoer: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap
- Antistatisch systeem
- Stootrand rondom
- Beschermingsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
- Filterreiniging: Sensorgestuurde, behoeftegerichte filterreiniging Tact
- Stofklasse: M
- Materiaal reservoir: Kunststof
Videos
Toepassingen
- Veiligheidsstofzuiger van stofklasse M voor alle fijnstoftoepassingen
- Voor het opzuigen van fijn stof en grof vuil
- Voor het opzuigen van vloeistoffen en vochtig vuil
- Voor het opzuigen van alle soorten steenstof, houtstof, keramisch stof, enz.
Accessoires
Reserveonderdelen NT 30/1 Tact Te Basic M
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.