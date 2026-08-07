Nat/droog stofzuiger NT 40/1 Ap L
NT 40/1 Ap L: krachtige nat- en droogzuiger uit het middensegment met een reservoir van 40 liter. Het apparaat overtuigt door zijn zeer goede zuigkracht, slimme uitrusting en duurzame componenten. eB Plus Go! Further
Hoogwaardige nat-/droogzuiger NT 40/1 Ap L met een reservoirinhoud van 40 liter en halfautomatische filterreiniging, die in combinatie met de uitstekende zuigkracht zelfs het verwijderen van fijnstof mogelijk maakt wanneer zonder filterzak wordt gewerkt. De stofzuiger is veelzijdig inzetbaar, of het nu gaat om het verwijderen van grof vuil en vloeistoffen, het afzuigen van machines en installaties of bijvoorbeeld het reinigen van auto-interieurs, en zit boordevol doordachte details voor het opbergen van de volledig nieuw ontwikkelde accessoires. Onder andere is de kop zo plat ontworpen dat er moeiteloos een gereedschapskist op kan worden geplaatst en dankzij de bevestigingsmogelijkheden ook kan worden vastgezet. Bovendien overtuigt de NT 40/1 Ap L door zijn zeer eenvoudige bediening. Alle belangrijke functies worden rechtstreeks via een centrale draaischakelaar geselecteerd en ingesteld.
Kenmerken en voordelen
Halfautomatische filterreiniging Ap
- De halfautomatische filterreiniging zorgt voor een constant hoog zuigvermogen.
- De Ap-reinigingsknop is goed toegankelijk geplaatst.
Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer
- Voor stevig bevestigen van slangen van verschillende lengtes en diameters.
- Zorgvuldige opberging van het netsnoer voor veilig transport.
Uitneembaar filterhuis
- Maakt stofvrij verwijderen van het filter mogelijk.
- Het is onmogelijk het vlakfilter verkeerd te plaatsen.
Slimme geïntegreerde opbergmogelijkheden voor toebehoren
- Toebehoren raken zo niet kwijt en zijn altijd binnen handbereik.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Vermogen (W)
|1380
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|geluidsniveau (dB(A))
|70
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|15,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|21
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|650 x 370 x 1100
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.5 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Autozuigmond voor het interieur van wagens
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: PES met PTFE-coating
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt
- Filterreiniging: Halfautomatische filterreiniging Ap
- Beschermingsklasse: II
- Zwenkwiel met rem
Toepassingen
- Vele toepassingsmogelijkheden, van het opzuigen van vloeistoffen tot het reinigen van voertuiginterieurs.
Accessoires
Reserveonderdelen NT 40/1 Ap L
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.