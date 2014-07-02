Nat/droog stofzuiger NT 55/2 Tact² Me I
Naast grote mobiliteit, vermogen, robuustheid en andere praktische uitrustingskenmerken biedt de zuiger een speciaal chassis met neerzetmechanisme - ideaal voor industriële toepassingen.
De NT 55/2 Tact² Me I behoort tot de topklasse van professionele nat- en droogzuigers van Kärcher. Het apparaat is uitgerust met een doorontwikkeling van het beproefde Tact-systeem voor filterreiniging en bereikt een optimale productiviteit. De innovatieve nat- en droogzuiger beschikt over twee motoren en valt op door een constant hoog zuigvermogen. Bovendien overtuigt het apparaat door een extra lange levensduur van de filters. Voor continu, ononderbroken werken zonder dat u zich voortdurend zorgen hoeft te maken over het vervangen van het filter. De nat- en droogzuiger is zowel geschikt voor het verwijderen van grote hoeveelheden fijn stof als voor het opruimen van grof vuil en water. Klassieke toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld de bouwsector, de voedingsmiddelenindustrie, de automobielsector of de industrie in het algemeen.
Kenmerken en voordelen
Neerzetmechanisme
- Het reservoir eenvoudig opheffen en laten zakken.
- Voor lediging wordt alleen het reservoir verwijderd, apparaat en chassis blijven op de gebruikslocatie.
Echte stofzuiger voor natte/droge bestanddelen
- Als tijdens het opzuigen van vloeistoffen het maximale vulniveau wordt bereikt, schakelt de zuiger dankzij de elektronische niveaucontrole zichzelf automatisch uit.
Mobiele roestvrijstalen container
- De losgekoppelde container kan eenvoudig van het chassis worden gehaald en worden gereden om te worden afgevoerd/geleegd.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|2 x 74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Containerinhoud (l)
|55
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Vermogen (W)
|max. 2760
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|10
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Zilver
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|43
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|51,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|710 x 570 x 1070
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 4 m
- Type zuigslang: Elektrisch geleidend
- verdeelstuk: Elektrisch geleidend
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Vlakfilter: Cellulosevezelmateriaal
- Duwbeugel
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt
- Antistatisch systeem
- Filterreiniging: Automatische filterreiniging Tact²
- Beschermingsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
Videos
Accessoires
Reserveonderdelen NT 55/2 Tact² Me I
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.