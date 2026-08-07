Nat/droog stofzuiger NT 65/2 Ap Me
Krachtige stof-/waterzuiger met twee motoren voor professioneel gebruik. De efficiënte reiniging van het vlakfilter met luchtstoten garandeert een constante, hoge zuigkracht.
De NT 65/2 Ap Me is een krachtige nat- en droogzuiger met ApClean-systeem voor een constant hoge zuigkracht en lange werkintervallen. De robuuste roestvrijstalen tank met een inhoud van 65 liter kan ook grote hoeveelheden vuil opnemen. De stofzuiger heeft een compacte turbinebehuizing met geïntegreerd filterdeksel voor het eenvoudig verwijderen van het grote platte vouwfilter. De effectieve halfautomatische filterreiniging ApClean zorgt voor een constant hoog zuigvermogen, langere werkintervallen en een lange levensduur van het filter. Bovendien beschikt de NT 65/2 Ap Me over een elektronische vulstandcontrole. Dit zorgt ervoor dat bij het natzuigen de maximaal toegestane vulhoeveelheid niet wordt overschreden. Met behulp van het praktische clipsysteem kunnen accessoires eenvoudig en snel op de stofzuiger worden aangesloten. Het apparaat is voorzien van een slangopbergruimte, een accessoirehouder en een groot opbergvak (bijv. voor gereedschap). Twee grote bokwielen en 2 zwenkwielen geven de NT 65/2 Ap Me de nodige mobiliteit.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerd opbergvakDoor het grote, geïntegreerde opbergvak op de kop van de behuizing kunnen elektrisch gereedschap en toebehoren handig worden opgeruimd en zijn ze steeds binnen handbereik.
Halfautomatische filterreiniging ApDe halfautomatische filterreiniging zorgt ervoor dat de zuigkracht continu hoog blijft.
Praktische opbergruimte voor accessoiresAlle accessoires kunnen handig op de machine worden opgeborgen en zijn dus altijd binnen handbereik. Eenvoudige bevestiging van zuigslang en bochten bij vervoer en opslag.
Geïntegreerde kabelhaak
- De eenvoudige bevestiging van de voedingskabel aan de kabelhaak voorkomt struikelgevaar tijdens transport.
Ergonomische duwstang
- Handig en eenvoudig transport van de stofzuiger.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|2 x 74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Containerinhoud (l)
|65
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Vermogen (W)
|max. 2760
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|10
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Zilver
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|22
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|660 x 460 x 890
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 4 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Papier
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Vlakfilter: Cellulosevezelmateriaal
- Duwbeugel
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt
- Filterreiniging: Halfautomatische filterreiniging Ap
- Stootrand rondom
- Beschermingsklasse: II
- Zwenkwiel met rem
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Accessoires
Reserveonderdelen NT 65/2 Ap Me
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.