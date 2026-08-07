Nat/droog stofzuiger NT 65/2 Ap Tc Agri
De NT 65/2 Ap Tc Agri is een krachtige, 2-motorige nat-/droogzuiger voor professioneel gebruik. Door de efficiënte reiniging van het platte vouwfilter met een luchtstoot blijft de zuigkracht vrijwel constant.
De NT 65/2 Ap Tc Agri is een krachtige nat- en droogzuiger met ApClean-systeem voor een constant hoge zuigkracht en lange werkintervallen. De zuiger heeft een compacte turbinebehuizing met geïntegreerd filterdeksel voor het eenvoudig verwijderen van het grote platte vouwfilter. Dit wordt effectief gereinigd met behulp van de semi-automatische filterreiniging ApClean. Dit zorgt voor een constant hoog zuigvermogen, langere werkintervallen en een lange levensduur van het filter. De NT 65/2 Ap Tc Agri beschikt over een elektronische vulstandcontrole bij natzuigen, die voorkomt dat de maximaal toegestane vulhoeveelheid wordt overschreden. Opgezogen vloeistoffen kunnen eenvoudig worden afgevoerd via een vast gemonteerde, oliebestendige afvoerslang. Accessoires kunnen met behulp van het clipsysteem eenvoudig en snel aan de stofzuiger worden bevestigd. Het apparaat is voorzien van een slanghouder, een accessoirehouder en een groot opbergvak, bijvoorbeeld voor gereedschap. Twee grote bokwielen en twee zwenkwielen geven de NT 65/2 Ap Tc Agri de nodige mobiliteit.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerd opbergvak
- Door het grote, geïntegreerde opbergvak op de kop van de behuizing kunnen elektrisch gereedschap en toebehoren handig worden opgeruimd en zijn ze steeds binnen handbereik.
Geïntegreerde afvoerslang (oliebestendig)
- Door de goed toegankelijke afvoerslang kunnen opgezogen vloeistoffen gemakkelijk worden verwijderd.
Halfautomatische filterreiniging Ap
- De halfautomatische filterreiniging zorgt ervoor dat de zuigkracht continu hoog blijft.
Slang- en bochtenbevestiging
- Eenvoudige bevestiging van zuigslang en bochten bij vervoer en opslag.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|2 x 74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Containerinhoud (l)
|65
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Vermogen (W)
|max. 2760
|Standaard nominale diameter: ( )
|40
|Kabellengte (m)
|10
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|25
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|35,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|682 x 574 x 860
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 4 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Papier
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Afvoerslang (oliebestendig)
- Vlakfilter: Cellulosevezelmateriaal
- Kantelbaar onderstel
- Duwbeugel
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt
- Filterreiniging: Halfautomatische filterreiniging Ap
- Stootrand rondom
- Beschermingsklasse: II
- Zwenkwiel met rem
Accessoires
Reserveonderdelen NT 65/2 Ap Tc Agri
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.