Sproei-extractie apparaat Puzzi 10/1 Adv
Uitgerust met een tapijtzuigmond van 240 mm, een meubelzuigmond en een 4 m lange sproei-/zuigslang – Puzzi 10/1 Adv sproei-extractie voor het reinigen van meubelstoffen en tapijten.
De professionele Puzzi 10/1 Adv sproei-extractiereiniger van Kärcher biedt een uitstekende zuigkracht, hygiënische reinigingsresultaten en zorgt ervoor dat textieloppervlakken snel weer bruikbaar zijn. Hiervoor spuit de sproei-extractiemachine de reinigingsoplossing diep in de textielvezels en verwijdert deze vervolgens weer met het losgemaakte vuil. Dit maakt de machine perfect voor het reinigen van bekleding, tapijten en andere textieloppervlakken. Het robuuste, compacte ontwerp van de Puzzi 10/1 Adv garandeert een lange levensduur en een hoge kosteneffectiviteit – ideaal voor dienstverleners, de hotel- en horecasector of voor het reinigen van voertuiginterieurs. Het apparaatdeksel, de bekledingszuigmond en de vloerzuigmond zijn transparant voor een beter zicht op het vuile water. De 4 meter lange sproei-/zuigslang en grote drukknoppen die met de hand of voet te bedienen zijn, verhogen het gebruiksgemak. Daarnaast wordt het apparaat geleverd met een geïntegreerde kabelhaak en een bevestigingspunt voor de bekledingszuigmond en de zuigbuis.
Kenmerken en voordelen
Uitstekende reinigingsprestatiesPerfecte dieptereiniging van textieloppervlakken. Sneldrogend en weer toegankelijk dankzij zeer goede zuigkracht. Uitstekend reinigingsresultaat met een zichtbaar voor en na effect.
Professionele kwaliteit: extreem robuust en duurzaamEfficiënte pomp met lange levensduur. Krachtige turbine met uitstekende terugzuigprestaties. Robuust ontwerp en stootrand beschermen het apparaat tegen stoten en slagen
Uitgebreide set voor tapijtreinigingFlexibele zuiglip voor optimale zuighoek en beste droogresultaten. 240 mm brede vloerzuigmond met geïntegreerde sproei-/zuigpijp. Ergonomische tweehandengreep voor meer gebruiksgemak.
Praktisch mondstuk voor bekleding
- Eenvoudige en grondige reiniging van bekleding en gestoffeerde meubels.
- Ideaal voor het reinigen van het interieur van voertuigen.
- 110 millimeter breed mondstuk om in het spuit-/zuigpistool te steken.
Verwijderbare, slimme 2-in-1 container
- Snel en eenvoudig de verswatertank vullen.
- Handig en eenvoudig om vuil water te verwijderen.
Gemakkelijk te gebruiken met 2 grote drukknoppen
- Geen lastig bukken: het apparaat kan snel en eenvoudig met de voet worden in- en uitgeschakeld.
- Snelle 1-staps methode: gecombineerd spuiten en stofzuigen in één handeling.
- 2-staps methode: op de vezels sprayen en laten inwerken – daarna stofzuigen.
Grote achterwielen en flexibele 360° zwenkwielen
- Gemakkelijk te manoeuvreren, zelfs op oneffen oppervlakken.
- Bijzonder wendbaar en flexibel te hanteren bij het reinigen.
Kabel haak
- Voor het veilig opbergen van het netsnoer.
- Praktisch en kabelvriendelijk.
- Het apparaat kan eenvoudig en gemakkelijk worden getransporteerd en opgeslagen.
Geïntegreerde opbergruimte voor bekleding en tapijtmondstuk
- Dankzij de clipconstructie is het meubelmondstuk altijd binnen handbereik.
- Geïntegreerde zuigbuishouder met vloerzuigmond in de draagbeugel.
Specificaties
Technische gegevens
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|20 - 25
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Sproeihoeveelheid (l/min)
|1
|Sproeidruk (bar)
|1
|Vers/vuilwatertank (l)
|10 / 9
|krachtturbine (W)
|1250
|Vermogen pomp (W)
|40
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Kabellengte (m)
|7,5
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|10,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|15,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|690 x 325 x 440
Verpakkingsinhoud
- Bekledingszuigmond
- Sproei-/zuigslang: 4 m
- Kabel haak
- Vloermondstuk: 240 mm
- spuit-/zuigpistool
- D-handgreep voor sproei-/sifonbuis
- Verwijderbare 2-in-1 container
- Sproei-extractiebuis: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Geïntegreerde accessoirehouder voor stoffering/spleetzuigmond
- Geïntegreerde accessoirehouder voor vloermondstuk
- Mondstuk: Bekledingszuigmond, Blauw
Toepassingen
- Voor intensieve vezeldiepe reiniging van stoffering en gestoffeerde meubelen
- Voor tussentijdse reiniging en gerichte vlekkenverwijdering op tapijt
- Voor het reinigen van alle textieloppervlakken – inclusief auto-interieurs
- Voor intensieve vezeldiepe reiniging van gestoffeerde autostoelen
- Voor gerichte vezeldiepe reiniging van kleinere tapijtoppervlakken
- Voor het reinigen van bekleding en textiele oppervlakken in hygiënisch gevoelige ruimten
- Voor dieptereiniging van tapijten en textiele vloerbedekking
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen Puzzi 10/1 Adv
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.