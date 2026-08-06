Sproei-extractie apparaat Puzzi 8/1 Go!Further
De Puzzi 8/1 Go!Further is een zwarte sproei-extractiemachine in beperkte oplage, gemaakt van 44% gerecycled plastic¹⁾ en wordt geleverd met exclusieve accessoires: 1-literfles RM 764N OA.
De zwarte Puzzi 8/1 Go!Further sproei-extractiemachine in gelimiteerde oplage, gemaakt van 44 procent gerecycled plastic¹⁾, wordt geleverd met exclusieve accessoires en een 1-literfles RM 764N OA-reinigingsmiddel. De sproei-extractiereiniger levert hygiënische reinigingsresultaten bij het reinigen van bekleding en het verwijderen van vlekken uit textieloppervlakken en overtuigt door zijn hoge kosteneffectiviteit. Grondige reinheid wordt bereikt door de reinigingsoplossing diep in de vezels te sproeien en vervolgens het losgemaakte vuil op te zuigen. De efficiënte zuigcapaciteit zorgt bovendien voor een snelle droging en gereedheid. De sproei-extractiemachine voldoet daarmee aan de hoge eisen van schoonmaakprofessionals in de hotel- en horecabranche en bij het reinigen van voertuiginterieurs. De standaard, extra korte bekledingszuigmond maakt het reinigen van zelfs krappe ruimtes eenvoudig. Het lage gewicht in combinatie met de ergonomische draaggreep zorgt voor moeiteloos transport met slechts één hand. De transparante machinekap en handsproeier bieden helder zicht op het vuile water.
Kenmerken en voordelen
Uitstekende reinigingsprestatiesPerfecte dieptereiniging van textieloppervlakken. Sneldrogend en weer toegankelijk dankzij zeer goede zuigkracht. Uitstekend reinigingsresultaat met een zichtbaar voor en na effect.
Ergonomisch ontworpen en extra korte bekledingszuigmondBediening met één vinger en drukknopbediening. Praktische knopvorm maakt verschillende vasthoudposities mogelijk. Rood mondstuk met mondstuk zorgt voor efficiënt waterverbruik.
DuurzaamheidskenmerkenGemaakt met 44% gerecycled plastic¹⁾. De extra korte ergonomische meubelmondstuk heeft bovendien een speciaal rood mondstuk voor 45% waterbesparing in vergelijking met het vorige blauwe mondstuk. RM 764N OA bevat 99% natuurlijke ingrediënten met oppervlakteactieve stoffen uit tarwezemelen en maïs.
Lichtgewicht en compact, robuust ontwerp
- Moeiteloos transport, zelfs met één hand, over bordessen en trappen.
- Maakt lange, vermoeidheidsvrije werkintervallen mogelijk.
- Lange levensduur zorgt voor een hoog rendement.
Verwijderbare, slimme 2-in-1 container
- Snel en eenvoudig de verswatertank vullen.
- Handig en eenvoudig om vuil water te verwijderen.
- Snelstart-illustratie in wit afgedrukt voor intuïtieve bediening.
Gemakkelijk te gebruiken met 2 grote drukknoppen
- Geen lastig bukken: het apparaat kan snel en eenvoudig met de voet worden in- en uitgeschakeld.
- Snelle 1-staps methode: gecombineerd spuiten en stofzuigen in één handeling.
- 2-staps methode: op de vezels sprayen en laten inwerken – daarna stofzuigen.
Grote achterwielen en flexibele 360° zwenkwielen
- Gemakkelijk te manoeuvreren, zelfs op oneffen oppervlakken.
- Bijzonder wendbaar en flexibel te hanteren bij het reinigen.
Opvouwbare kabelhaak
- Voor het veilig opbergen van het netsnoer.
- Praktisch en kabelvriendelijk.
- Het apparaat kan eenvoudig en gemakkelijk worden getransporteerd en opgeslagen.
Groot open vulgat voor zoet water
- Handig, veilig en snel vullen met vers water.
- Duidelijk zichtbare maximale niveau-indicator.
- Geen morsen bij het slepen of terugduwen van het apparaat.
Geïntegreerde opbergruimte voor meubelzuigmond
- Dankzij de clipconstructie is het meubelmondstuk altijd binnen handbereik.
- Verliesvrije opslag, ook tijdens transport.
Specificaties
Technische gegevens
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|12 - 18
|Luchtverplaatsing (l/s)
|71
|Vacuüm (mbar/kPa)
|270 / 27
|Sproeihoeveelheid (l/min)
|1
|Sproeidruk (bar)
|1
|Vers/vuilwatertank (l)
|8 / 7
|krachtturbine (W)
|1200
|Vermogen pomp (W)
|40
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|geluidsniveau (dB(A))
|71
|Kabellengte (m)
|7,5
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|8,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|13
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|524 x 332 x 442
¹⁾ Alleen het apparaat, alle kunststof onderdelen zonder accessoires.
Verpakkingsinhoud
- Kort meubelmondstuk met handgreep
- Reinigingsmiddelen: RM 764 N, 1 l
- Sproei-/zuigslang: 2.5 m
- Kabel haak
- Verwijderbare 2-in-1 container
Uitvoering
- Geïntegreerde accessoirehouder voor stoffering/spleetzuigmond
- Geïntegreerde accessoirehouder voor vloermondstuk
- Mondstuk: Bekledingszuigmond, Oranje
Toepassingen
- Voor intensieve vezeldiepe reiniging van stoffering en gestoffeerde meubelen
- Voor de gerichte behandeling van vlekken op textieloppervlakken
- Voor het reinigen van alle textieloppervlakken – inclusief auto-interieurs
- Voor intensieve vezeldiepe reiniging van gestoffeerde autostoelen
- Voor gerichte reiniging van stoffering op hygiënisch gevoelige plaatsen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen Puzzi 8/1 Go!Further
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.