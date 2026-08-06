Stoomzuiger SGV 8/5 Classic
De SGV 8/5 Classic* maakt reinigen met stoom en nat zuigen mogelijk en maakt indruk met een goede prijs-prestatieverhouding, uitstekende reinigingsprestaties, robuustheid en duurzaamheid.
De gebruiksvriendelijke SGV 8/5 Classic stoomzuiger biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en een zeer hoge reinigingsprestatie. Er wordt milieuvriendelijk gereinigd zonder chemicaliën en met een hoge stoomdruk (8 bar), een heetwatertemperatuur van ongeveer 70 °C en een 3-traps stoomvolumeregeling. Het apparaat maakt indruk met zijn uiterst eenvoudige en handige bediening via de EASY-Operation draaischakelaar, waarmee de 3 stoom-/zuigmodi kunnen worden geregeld. Het stoomvolume, de spoelmodus en de zuigfunctie kunnen snel, direct en flexibel worden geregeld via het ergonomische stoom-/afzuigpistool tijdens het gebruik. De gebruiker wordt continu geïnformeerd over de bedrijfsstatus of eventuele storingen via een LED-kleurendisplay. Om ervoor te zorgen dat het uitgebreide assortiment accessoires altijd bij de hand is, wordt het direct op het apparaat geplaatst om het te beschermen tegen vuil.
Kenmerken en voordelen
Duurzame en uitstekende reinigingsprestatiesBijzonder hoge stoomdruk (8 bar), warmwatertemperatuur ca. 70 °C en uitstekende zuigkracht. Verwijdert het meest hardnekkige vuil gemakkelijk, snel, efficiënt en zonder chemicaliën. Duurzaam, robuust en daardoor zeer zuinig apparaat.
EASY-Operation draaischakelaar met 3 bedrijfsmodiBijzonder gebruiksvriendelijk dankzij zelfverklarende symbolen. Geen lange training nodig. Aan/uit-schakelaar en reinigen met stoom/nat stofzuigen. Spoelen met koud water: spoel sterk vervuilde oppervlakken eerst af met koud water.
Stoom-/zuigslang met stoom-/zuigpistoolBijzonder gebruiksvriendelijke draai- en drukschakelaar voor het regelen van verschillende functies. 3-traps stoomvolumeregeling, werking met koud en warm water en gelijktijdig stofzuigen mogelijk. Tijdbesparend: bediening tijdens bedrijf. Het reinigingsproces hoeft niet te worden onderbroken.
Bedrijfsstatus weergeven via LED-display
- Controlelampje voor "gebruiksklaar" en "verwarming aan" voor afgifte van warm water.
- Controlelampje voor "Schoonwatertank leeg" of "Vuilwatertank vol".
- Controlelampje voor "Service" of "Fout".
Drietraps stoomvolumeregeling
- Lichte stoom (niveau I) voor weinig vuil.
- Middelmatige damp (niveau II) voor gemiddelde vervuiling.
- Krachtige stoom (niveau III) voor hardnekkig vuil.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Accessoires zoals mondstukken of ronde borstels zijn altijd bij de hand.
- Alle accessoires worden tijdens het transport schoon en veilig gehouden.
- Het netsnoer is veilig opgeborgen aan de achterkant van het apparaat.
Uitgebreid assortiment accessoires inbegrepen
- Vloermondstuk van 300 mm met borstelstrip en rubberen inzetstuk.
- 150 mm handsproeier met borstelstrip en rubberen lipinzet.
- Spleetmondstuk, puntstraalmondstuk en 3 verschillende ronde borstels.
Ergonomisch en gemakkelijk transport
- Houd het apparaat vast bij de verzonken greep en de duwhandgreep voor het laden.
- Voor transport over langere afstanden trekt u het apparaat achter u aan de duwhandgreep.
- Dankzij de grote transportwielen kan de machine gemakkelijk worden vervoerd, zelfs over trappen.
Specificaties
Technische gegevens
|Stoomdruk (bar)
|max. 8
|Verwarmingsvermogen (W)
|3000
|Opwarmtijd (min)
|7
|Temperatuur ketel (°C)
|max. 173
|Warmwatertemperatuur (°C)
|70 - 173
|Schoonwatertank (l)
|5,6
|Afvalwater tank (l)
|5
|Kabellengte (m)
|7,5
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 50
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|39
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|50,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Aan/uit-schakelaar, koud water/zuigmodus, stoom/heet water/koud water/zuigmodus.
Verpakkingsinhoud
- Aantal stoompijpen: 2 Stuk(s)
- Stoomzuigbuizen: 2 Stuk(s), 505 mm
- Vloermondstuk: 300 mm
- Stoom-/zuigslang met stoom-/zuigpistool: 4 m
- Gummileiste Handmondstuk: 150 mm
- Vloermondstuk met rubberen strip: 300 mm
- Handsproeier: 150 mm
- Spotstraalmondstuk/adapter voor spleetmondstuk: 185 mm
- Verlengstuk voor puntstraalsproeier: 140 mm
- Kleine ronde borstel, roestvrij staal: 1 Stuk(s)
- Keine ronde borstel, Messing: 1 Stuk(s)
- Kleine ronde borstel, Pekalon (zwart): 1 Stuk(s)
- Duwbeugel
- Opbergvak voor accessoires (verwijderbaar)
Uitvoering
- Tank: Verwijderbaar en permanent navulbaar
- Behuizing: Roestvrij staal (RVS)
- Geïntegreerde opbergplaats voor netsnoer
- LED-scherm
- EASY-Operation draaischakelaar: Met 3 bedrijfsmodi
- Stoomregeling aan het handvat: Op het handvat (drietraps)
- Veiligheidsvergrendeling op stoompistool
Videos
Toepassingen
- Hardnekkig vuil, vlekken en vet
- Wandtegels, keramische vloeren en andere harde oppervlakken
- Beslag, werkbladen en roestvrijstalen oppervlakken
- Ramen, glazen deuren, glazen oppervlakken en spiegels
- Stoffen en gestoffeerde meubelen
- Interieurreiniging van voertuigen
Accessoires
Reserveonderdelen SGV 8/5 Classic
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.