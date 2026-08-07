Stofzuiger T 10/1 Adv *EU
Speciaal voor de bouwreiniger: T 10/1 Adv droogzuiger met insteekbaar netsnoer, antistatische bocht, telescopische zuigbuis, 300 mm parketmondstuk en extra sterke permanente hoofdfiltermand.
Bij de professionele reiniging van gebouwen moet de stofzuiger ook overtuigen op het gebied van ergonomie en comfort om het harde dagelijkse werk van het schoonmaakpersoneel zo zacht mogelijk te maken. De droogzuiger T 10/1 Adv is speciaal ontwikkeld voor professionals in de bouwreiniging en zorgt dankzij de handig gevormde antistatische elleboog met clipsysteem, comfortabele telescopische zuigbuis, traploze zuigkrachtregeling en de grote voetschakelaar ervoor dat rugvriendelijk stofzuigen zonder bukken. Een extra sterke permanente hoofdfiltermand maakt reiniging met of zonder filterzak mogelijk, terwijl de grote en tegelijkertijd zeer robuuste en slagvaste container meubels en andere inventaris betrouwbaar beschermt tegen schade met een rondomlopende bumper. Het 12 meter lange, insteekbare netsnoer met de onmiskenbare gele netstekker maakt een eenvoudige, tijd- en kostenbesparende kabelwissel indien nodig mogelijk. Een kabeloproller op de kop van het apparaat houdt de kabel veilig opgeborgen tijdens het transport, evenals de geïntegreerde houder voor alle belangrijke accessoires, zoals het meegeleverde 300 millimeter brede parketmondstuk. Ook inbegrepen is een hoogwaardige fleecefilterzak.
Kenmerken en voordelen
Grote, ronde permanente hoofdfiltermand van wasbaar vliesExtreem sterk en compact genoeg om te kunnen stofzuigen zonder filterzak.
ServicevriendelijkDe kabel kan na het losdraaien van 2 schroeven snel en zonder specifieke kennis worden vervangen. Dit bespaart tijd en servicekosten.
Bediening met de voetGeen lastig bukken in de dagelijkse werksituaties.
Geïntegreerde kabelhaak
- Het netsnoer is altijd veilig opgeborgen voor transport.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|220 / 22
|Luchtverplaatsing (l/s)
|43
|Nominaal vermogen (W)
|700
|Containerinhoud (l)
|10
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|12
|geluidsniveau (dB(A))
|57
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|355 x 310 x 410
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.5 m
- verdeelstuk: Antistatisch met valse luchtschuif
- Telescopische zuigbuis: 615 mm, 1007 mm
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Staal, verchroomd
- Parket mondstuk
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Motorbeschermingsfilters
- Permanente filtermand: Fleece
Uitvoering
- Materiaal reservoir: Kunststof
- Geïntegreerde opbergplaats voor netsnoer
- Insteekbare stroomkabel: standaard
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in hotels, restaurants, winkels en schoonmaak van gebouwen
- Voor een grondige reiniging van alle vloeren - van harde vloeren tot tapijten
Accessoires
Reserveonderdelen T 10/1 Adv *EU
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.