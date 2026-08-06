Stofzuiger T 10/1 Adv HEPA Go!Further
De T 10/1 Adv HEPA Go!Further is een zwarte stofzuiger in beperkte oplage, gemaakt van 45% gerecycled plastic¹⁾ en wordt geleverd met exclusieve accessoires: 10 vliesfilterzakken.
De T 10/1 Adv HEPA Go!Further droogzuiger in gelimiteerde oplage, gemaakt van 45 procent gerecycled plastic¹⁾, wordt geleverd met exclusieve accessoires en 10 vliesfilterzakken. Een HEPA filter garandeert de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige ruimtes en staat hij voor duurzaamheid en uitstekende zuigkracht. Hij overtuigt bovendien door zijn robuustheid en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Hij kenmerkt zich door een uiterst stille werking (52 dB[A]) en is geschikt voor reiniging overdag en geluidsgevoelige locaties. De stofzuiger is wendbaar en stabiel en het reservoir heeft een inhoud van 10 liter. Hij heeft een comfortabele draaggreep, wat ergonomisch transport mogelijk maakt. Hij is eveneens duurzaam en robuust, net als het chassis, de behuizing, de bumper en de grote wielen. Toebehoren kunnen samen met de stofzuiger worden opgeborgen, zodat ze altijd gemakkelijk toegankelijk zijn. Tot de leveringsomvang behoren een uitgebreid assortiment accessoires: zuigslang, antistatische bocht, lichte en in hoogte verstelbare telescopische zuigbuis (aluminium), combi vloerzuigmond, parketzuigmond, kierenzuigmond, meubelzuigmond, HEPA 14-filter en 10 vliesfilterzakken.
Kenmerken en voordelen
Zeer effectief HEPA 14-filterVoor de hoogste veiligheidsnormen op hygiënegevoelige plaatsen. Hoge filtratie- en scheidingsefficiëntie: 99,995%.
Ultrastil: vrijwel stil werken met slechts 52 dB(A)Ideaal voor schoonmaak overdag. Minder geluidsoverlast, zelfs 's nachts. Vermindert risico's zoals stress of gehoorschade.
DuurzaamheidskenmerkenOntwerp met 45% gerecycled plastic¹⁾. Verpakking met een goed geweten. 100% papier. Ultrastil: slechts 52 dB(A).
Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp
- Ergonomisch transport: kan dicht bij het lichaam worden gedragen.
- Ergonomische elleboog en comfortabele draaggreep.
- Ruimtebesparend en slim: snel opbergen gemakkelijk gemaakt.
Insteekbare stroomkabel
- Eenvoudige, snelle vervanging van de stroomkabel, zelfs zonder voorafgaande kennis.
- Het reinigingsproces kan naadloos doorgaan.
- Bespaart onnodige en hoge servicekosten.
Handmatige kabeloproller
- Rol het netsnoer eenvoudig in een mum van tijd op.
- Bespaart tijd: rolt de kabel in slechts enkele seconden op.
- Het netsnoer draait niet en is altijd opgerold.
Lichtgewicht
- Moeiteloos transport mogelijk, zelfs met één hand.
- Makkelijk over bordessen en trappen te dragen.
Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept
- Grote knop om aan/uit te zetten.
- Snelle en eenvoudige bediening met de voet of met de hand.
- Praktische parkeerpositie voor nette opslag.
Uitgebreid assortiment accessoires inbegrepen
- Vloermondstuk, parketmondstuk, spleetmondstuk en meubelmondstuk.
- Hoogwaardige filtermand en 10 vliesfilterzakken.
- In hoogte verstelbare, lichtgewicht telescopische zuigbuis van aluminium.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Spleetmondstuk en meubelmondstuk: opgeborgen in de kop van het apparaat.
- Ruimtebesparend opbergen, altijd bij de hand.
- Veilig en comfortabel transport van apparaat en accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|185 / 18
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (W)
|585
|Containerinhoud (l)
|10
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|12
|geluidsniveau (dB(A))
|52
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|9,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Alleen het apparaat, alle kunststof onderdelen zonder accessoires.
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- verdeelstuk: Antistatisch met valse luchtschuif
- Telescopische zuigbuis: 615 mm, 1007 mm
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Aluminium
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Parket mondstuk
- Bekledingszuigmond
- Spleetmondstuk
- Aantal filterzakken: 10 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Motorbeschermingsfilters
- HEPA-filtertype: HEPA 14-filter
- Permanente filtermand: Fleece
Uitvoering
- Materiaal reservoir: Kunststof met gerecycled materiaal
- Slim kabelopwikkelsysteem
- Insteekbare stroomkabel: standaard
- Opvouwbare ergonomische draaggreep
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in hotels, restaurants, winkels en schoonmaak van gebouwen
- Harde vloeren
- vloerbedekking
- Reiniging overdag
Accessoires
Reserveonderdelen T 10/1 Adv HEPA Go!Further
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.