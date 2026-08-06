Accu-aangedreven stofzuiger T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
De T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further is een gelimiteerde zwarte accu-droogzuiger met 45 % gerecycled kunststof¹⁾ en exclusieve accessoires: 10 vliesfilterzakken.
De gelimiteerde zwarte T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further accu-droogzuiger, gemaakt van 45 procent gerecycled plastic¹⁾, wordt geleverd met exclusieve accessoires en 10 vliesfilterzakken. De stofzuiger combineert duurzaamheid, robuustheid, eersteklas zuigkracht en een indrukwekkende prijs-kwaliteitverhouding. Uitgerust met een HEPA 14-filter voldoet hij aan de hoogste hygiënenormen in ruimtes met bijzonder hoge eisen. De krachtige Kärcher Battery Power+ accu's (36 V) leveren uitstekende reinigingsresultaten, terwijl het geluidsniveau van slechts 57 dB(A) gebruik zelfs in geluidsgevoelige omgevingen mogelijk maakt. Compact, stabiel en wendbaar, heeft hij een reservoir van 10 liter voor langere reinigingsintervallen. Een inklapbare handgreep ondersteunt ergonomisch transport en de kierenzuigmond en meubelzuigmond zijn altijd binnen handbereik op het apparaat. De levering omvat een zuigslang, antistatische bocht, lichte, in hoogte verstelbare telescopische zuigbuis van aluminium, omschakelbare vloerzuigmond, parketzuigmond, kierenzuigmond, meubelzuigmond, HEPA 14-filter en 10 vliesfilterzakken. Accu en snellader zijn apart verkrijgbaar.
Kenmerken en voordelen
Zeer effectief HEPA 14-filterVoor de hoogste veiligheidsnormen op hygiënegevoelige locaties. Hoge filtratie- en scheidingsefficiëntie: 99,995%.
Eco!ModeDuurzaam door vermindering van de energiebehoefte. Vermindert geluidsoverlast en geluidsoverlast. Verlengt de batterijduur.
DuurzaamheidskenmerkenOntwerp met 45% gerecycled plastic¹⁾. Borstelloze EC-turbine: hoge slijtvastheid en lange levensduur. De Eco!Mode vermindert het energieverbruik met 42% in vergelijking met de hoogste stand (standaardmodus) en vermindert het geluidsniveau tot slechts 53 dB(A).
Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp
- Ergonomisch transport: kan dicht bij het lichaam worden gedragen.
- Ergonomische elleboog en comfortabele draaggreep.
- Ruimtebesparend en slim: snel opbergen gemakkelijk gemaakt.
Laag bedrijfsgeluid van slechts 57 dB(A)
- Ideaal voor werkzaamheden in geluidsgevoelige ruimtes.
- Minder geluidsoverlast, zelfs 's nachts.
- Vermindert risico's zoals stress of gehoorschade.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 volt platform
- Compatibel met: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-accu's.
- Handige weergave van de resterende batterijduur op de accu zelf.
- De krachtige accu is snel en eenvoudig te vervangen.
Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept
- 2 grote knoppen: aan/uit-schakelaar en Eco!Mode.
- Snelle en eenvoudige bediening met de voet of met de hand.
- Praktische parkeerpositie voor nette opslag.
Lichtgewicht
- Moeiteloos transport mogelijk, zelfs met één hand.
- Makkelijk over bordessen en trappen te dragen.
Uitgebreid assortiment accessoires inbegrepen
- Vloermondstuk, parketmondstuk, spleetmondstuk en meubelmondstuk.
- Hoogwaardige filtermand en 10 vliesfilterzakken.
- In hoogte verstelbare, lichtgewicht telescopische zuigbuis van aluminium.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Spleetmondstuk en meubelmondstuk: opgeborgen in de kop van het apparaat.
- Ruimtebesparend opbergen, altijd bij de hand.
- Veilig en comfortabel transport van apparaat en accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Containerinhoud (l)
|10
|Materiaal reservoir
|Kunststof met gerecycled materiaal
|geluidsniveau (dB(A))
|57
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (W)
|500
|Vacuüm (mbar/kPa)
|223 / 22
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|1
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 150 (7,5 Ah)
|Looptijd per acculading (/min)
|eco!efficiency-stand: / max. 66 (7,5 Ah) Power mode: / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency-stand: / max. 50 (6,0 Ah) Power mode: / max. 22 (6,0 Ah)
|Laadtijd accu (min)
|58 / 81
|Laadstroom (A)
|6
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|440 x 250 x 355
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- verdeelstuk: Antistatisch met valse luchtschuif
- Telescopische zuigbuis: 615 mm, 1007 mm
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Aluminium
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Parket mondstuk
- Bekledingszuigmond
- Spleetmondstuk
- Aantal filterzakken: 10 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Motorbeschermingsfilters
- HEPA-filtertype: HEPA 14-filter
- Permanente filtermand: Fleece
Uitvoering
- eco!efficiëntie-modus
- Opvouwbare ergonomische draaggreep
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in hotels, restaurants, winkels en schoonmaak van gebouwen
- Harde vloeren
- vloerbedekking
Accessoires
Reserveonderdelen T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.