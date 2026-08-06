Stofzuiger T 11/1 Classic Adv Go!Further
De T 11/1 Classic Adv Go!Further is een zwarte stofzuiger in gelimiteerde oplage, gemaakt van 60% gerecycled plastic¹⁾ en wordt geleverd met exclusieve accessoires: 10 fleece filterzakken.
De gelimiteerde zwarte T 11/1 Classic Adv Go!Further droogzuiger, gemaakt van 60 procent gerecycled plastic¹⁾, wordt geleverd met exclusieve accessoires en 10 vliesfilterzakken. De stofzuiger overtuigt door zijn eersteklas zuigkracht, hoge robuustheid en aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding. Dankzij het 60 procent gerecyclede materiaal¹⁾ aandeel worden hulpbronnen vanaf het begin bespaard en wordt het energieverbruik verlaagd. Ondanks zijn grote zuigkracht blijft de machine aangenaam stil met slechts 61 dB(A), waardoor hij zelfs op geluidsgevoelige locaties kan worden gebruikt. Compact en stabiel, de stofzuiger heeft een ketelinhoud van 11 liter en weegt slechts 4 kilogram. De ergonomische draaggreep en geïntegreerde elleboog maken lang, vermoeidheidsvrij werken en comfortabel transport mogelijk. De 12 meter lange, insteekbare stroomkabel kan op elk moment eenvoudig door de gebruiker worden vervangen. Er is een speciaal opbergapparaat op de stofzuiger zelf voor accessoires zoals de zuigbuis en vloerzuigmond.
Kenmerken en voordelen
LichtgewichtMoeiteloos transport, zelfs met één hand, over bordessen en trappen. Lager gewicht bij identiek containervolume vergeleken met de concurrentie. Maakt langdurig en moeiteloos werken mogelijk.
Insteekbare stroomkabelProbleemloze vervanging van stroomkabels Het schoonmaken kan zonder onderbreking doorgaan. Geen onnodige en hoge servicekosten.
DuurzaamheidskenmerkenOntwerp met 60% gerecycled plastic¹⁾. Steekbare netsnoer: eenvoudige vervanging van het netsnoer, verlengt de levensduur van het apparaat. Het reinigingsproces kan zonder grote onderbreking worden voortgezet. Laag geluidsniveau van slechts 61 dB(A).
Laag bedrijfsgeluid van slechts 61 dB(A)
- Beschermt de gebruiker tijdens het werken.
- Voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes en 's nachts.
- Maakt ook zogenaamde dagschoonmaak mogelijk.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Veilig en comfortabel transport van apparaat en accessoires.
- Eenvoudige en praktische parkeerpositie van de vloerzuigmond op de stofzuiger.
Kabel haak
- Gemakkelijk opbergen van het netsnoer.
- Tijdens transport zit de kabel altijd stevig vast.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (W)
|850
|Containerinhoud (l)
|11
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|12
|geluidsniveau (dB(A))
|61
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Alleen het apparaat, alle kunststof onderdelen zonder accessoires.
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 3 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 350 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Aantal filterzakken: 10 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Motorbeschermingsfilters
- Permanente filtermand: Fleece
Uitvoering
- Materiaal reservoir: Kunststof met gerecycled materiaal
- Kabel haak
- Insteekbare stroomkabel: standaard
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in hotels, restaurants, winkels en schoonmaak van gebouwen
- Voor alle harde oppervlakken zoals: B. Tegels, natuursteen, PVC, linoleum
- vloerbedekking
Accessoires
Reserveonderdelen T 11/1 Classic Adv Go!Further
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.