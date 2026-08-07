Stofzuiger T 11/1 Classic Adv Re!Plast
Robuust en milieuvriendelijk: de T 11/1 Classic Adv Re!Plast bestaat voor 60% uit gerecycled materiaal¹⁾ en biedt een hoge zuigkracht. Inclusief: 12 meter stroomkabel.
De Kärcher T 11/1 Classic Adv Re!Plast droogstofzuiger maakt indruk met zijn eersteklas zuigkracht, robuustheid en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Dankzij het gehalte van 60% gerecycled materiaal¹⁾ worden grondstoffen vanaf het begin bespaard en het energieverbruik verlaagd. Ondanks de hoge zuigkracht werkt de machine met een laag geluidsniveau van slechts 61 dB(A), waardoor hij perfect is voor geluidsgevoelige omgevingen. De stofzuiger heeft een compact en kantelbestendig ontwerp, een stofreservoir van 11 liter, weegt slechts 4 kilogram en is voorzien van een ergonomische draagbeugel. Dit maakt langdurig en comfortabel transport mogelijk, zonder vermoeidheid. De 12 meter lange stekkerkabel kan eenvoudig door de gebruiker worden vervangen hetgeen een besparing geeft op servicekosten. Op de stofzuiger zelf bevindt zich een speciale opbergruimte voor accessoires zoals de zuigbuis en vloerzuigmond. Een fleecefilterzak wordt ook meegeleverd.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en innovatief ontwerp met 60% gerecycled materiaalProduceren met verminderd gebruik van grondstoffen en energie. Door het gebruik van gerecycled materiaal wordt de hoeveelheid CO₂-uitstoot verminderd. Innovatief, duurzaam, robuust en daardoor zeer zuinig apparaat.
LichtgewichtMoeiteloos transport, zelfs met één hand, over bordessen en trappen. Lager gewicht bij identiek containervolume vergeleken met de concurrentie. Maakt langdurig en moeiteloos werken mogelijk.
Insteekbare stroomkabelProbleemloze vervanging van stroomkabels Het schoonmaken kan zonder onderbreking doorgaan. Geen onnodige en hoge servicekosten.
Laag bedrijfsgeluid van slechts 61 dB(A)
- Beschermt de gebruiker tijdens het werken.
- Voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes en 's nachts.
- Maakt ook zogenaamde dagschoonmaak mogelijk.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Veilig en comfortabel transporteren van het apparaat inclusief accessoires.
- Snel en veilig opbergen van het netsnoer aan de kabelhaak.
- Eenvoudige en praktische parkeerpositie van de vloerzuigmond op de stofzuiger.
Kabel haak
- Gemakkelijk opbergen van het netsnoer.
- Tijdens transport zit de kabel altijd stevig vast.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (W)
|850
|Containerinhoud (l)
|11
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|12
|geluidsniveau (dB(A))
|61
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Alle kunststof onderdelen, met uitzondering van accessoires.
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 480 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Motorbeschermingsfilters
- Permanente filtermand: Fleece
Uitvoering
- Materiaal reservoir: Kunststof met gerecycled materiaal
- Kabel haak
- Insteekbare stroomkabel: standaard
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in hotels, restaurants, winkels en schoonmaak van gebouwen
- Voor alle harde oppervlakken zoals: B. Tegels, natuursteen, PVC, linoleum
- vloerbedekking
Accessoires
Reserveonderdelen T 11/1 Classic Adv Re!Plast
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.