Accu-aangedreven stofzuiger T 9/1 Bp
Robuust, bijzonder zuigkrachtig en zeer stil: Onze accuzuiger T 9/1 Bp overtuigt tijdens het stofzuigen in stilte ruimtes en gaat een vergelijking met netstroomzuigers niet uit de weg.
Hotels, winkels, maar ook schoonmakers van gebouwen of transportondernemingen profiteren vooral van het lage geluidsniveau, de snoerloze flexibiliteit en de uitstekende reinigingskwaliteiten van onze accuzuiger T 9/1 bp. Vergeleken met de netstroomzuigers kan de accuzuiger veel flexibeler worden ingezet bij het schoonmaken van hotelkamers, winkels of het snel tussentijds schoonmaken van voertuigen. Daarbij overtuigt de zuiger - dankzij de krachtige Kärcher Battery Power+ accu's - met gelijkwaardige zuigkracht, eersteklas reinigingsresultaten en een groot uithoudingsvermogen. De levering omvat een uitgebreide toebehorenset en een scheurvaste vliesfilterzak, die twee keer de hoeveelheid vuil op kan nemen van een gebruikelijke papieren filterzak. Houd er bij uw bestelling rekening mee dat bij deze uitvoering van het apparaat de accu en de bijbehorende snellader apart moeten worden besteld.
Kenmerken en voordelen
eco!efficiëntie-modusDe eco!efficiency-modus vermindert de energiebehoefte en het volume van de machine en verlengt de gebruiksduur van de batterij.
Ergonomisch bochtstukHet ergonomische bochtstuk ligt goed en comfortabel in de hand, ook bij langdurig gebruik.
Ergonomische draagbeugelDe ergonomische handgreep met buishouder garandeert een makkelijk en comfortabel vervoer van het apparaat en de toebehoren.
Bediening met de voet
- Geen lastig bukken in de dagelijkse werksituaties.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Containerinhoud (l)
|9
|geluidsniveau (dB(A))
|59
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (W)
|500
|Vacuüm (mbar/kPa)
|210 / 22
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|1
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 150 (7,5 Ah)
|Looptijd per acculading (/min)
|eco!efficiency-stand: / max. 66 (7,5 Ah) Power mode: / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency-stand: / max. 50 (6,0 Ah) Power mode: / max. 22 (6,0 Ah)
|Laadtijd accu (min)
|58 / 81
|Laadstroom (A)
|6
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|420 x 325 x 382
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- Type zuigslang: Met bochtstuk
- verdeelstuk: Antistatisch met valse luchtschuif
- Telescopische zuigbuis: 615 mm, 1007 mm
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Staal, verchroomd
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Spleetmondstuk
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Motorbeschermingsfilters
- Permanente filtermand: Nylon
Uitvoering
- eco!efficiëntie-modus
- Ergonomische draagbeugel
Videos
Toepassingen
- Bijzonder aanbevolen voor gebruik in de gebouwenreiniging en de hotellerie
- Voor gebruik in de transport- en logistieke sector
Accessoires
Reserveonderdelen T 9/1 Bp
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.