Nat/droog stofzuiger WD 2

De krachtige en energiezuinige WD 2 multifunctionele alleszuiger heeft een robuuste, schokbestendige kunststof container van 12 liter en is het ideale instapmodel.

De compacte multifunctionele alleszuiger WD 2: krachtig stofzuigen met een stroomverbruik van slechts 1000 watt. Dit praktische instapmodel is uitgerust met een slagvaste kunststofcontainer van 12 liter en een schuimfilter. De nieuw ontwikkelde vloerzuigmond met nat-/droog inzetstuk zorgt voor een optimale vuilopname van alle soorten vuil. Extra uitrustingskenmerken van de WD 2 zijn het "Pull & Push" -vergrendelingssysteem, de ergonomische draaggreep en de praktische opslag van kabels en accessoires.

Kenmerken en voordelen
Nieuw ontwikkelde vloerzuigmond
  • Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoires
  • Plaatsbesparende, veilige en goed bereikbare opberging van de zuigslang, kabel en toebehoren.
Pull & Push sluitsysteem
  • Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Ergonomisch gevormde handgreep
  • Apparaat is gemakkelijk en gemakkelijk te vervoeren.
Compacte constructie
  • Flexibel en veelzijdig in gebruik
  • Ruimtebesparende opberging.
Specificaties

Technische gegevens

Zuigkracht (W) 180
Capaciteit vuilreservoir (l) 12
Materiaal reservoir Kunststof
Stroomkabel (m) 4
ID accessoires (mm) 35
Spanning (V) 220 - 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Gewicht zonder accessoires (kg) 4,5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 6,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 369 x 337 x 430

Verpakkingsinhoud

  • Lengte van de zuigslang: 1.9 m
  • Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
  • Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
  • Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
  • Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
  • Vloerzuigmond nat/droog: Clips
  • Spleetmondstuk
  • Aantal papieren filterzakken: 1 Stuk(s)
  • Schuimfilter: 1 Stuk(s)

Uitvoering

  • Kabel haak
  • Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
  • Stootrand rondom
Nat/droog stofzuiger WD 2
Videos
Toepassingen
  • Entree
  • Voertuiginterieur
  • Effectief natzuigen
Accessoires
Reserveonderdelen WD 2 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.