Nat/droog stofzuiger WD 2
De krachtige en energiezuinige WD 2 multifunctionele alleszuiger heeft een robuuste, schokbestendige kunststof container van 12 liter en is het ideale instapmodel.
De compacte multifunctionele alleszuiger WD 2: krachtig stofzuigen met een stroomverbruik van slechts 1000 watt. Dit praktische instapmodel is uitgerust met een slagvaste kunststofcontainer van 12 liter en een schuimfilter. De nieuw ontwikkelde vloerzuigmond met nat-/droog inzetstuk zorgt voor een optimale vuilopname van alle soorten vuil. Extra uitrustingskenmerken van de WD 2 zijn het "Pull & Push" -vergrendelingssysteem, de ergonomische draaggreep en de praktische opslag van kabels en accessoires.
Kenmerken en voordelen
Nieuw ontwikkelde vloerzuigmond
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoires
- Plaatsbesparende, veilige en goed bereikbare opberging van de zuigslang, kabel en toebehoren.
Pull & Push sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Ergonomisch gevormde handgreep
- Apparaat is gemakkelijk en gemakkelijk te vervoeren.
Compacte constructie
- Flexibel en veelzijdig in gebruik
- Ruimtebesparende opberging.
Specificaties
Technische gegevens
|Zuigkracht (W)
|180
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|12
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Stroomkabel (m)
|4
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|369 x 337 x 430
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 1.9 m
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Spleetmondstuk
- Aantal papieren filterzakken: 1 Stuk(s)
- Schuimfilter: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Kabel haak
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
Videos
Toepassingen
- Entree
- Voertuiginterieur
- Effectief natzuigen
Accessoires
Reserveonderdelen WD 2
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.