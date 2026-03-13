Nat/droog stofzuiger WD 3
De krachtige, energiezuinige WD 3 multifunctionele alleszuiger is uitgerust met een 17-liter kunststof container, een filterpatroon en diverse accessoires.
De multifunctionele alleszuiger WD 3 is erg krachtig met een stroomverbruik van slechts 1000 watt. De robuuste en slagvaste kunststof container heeft een inhoud van 17 liter. Het patroonfilter maakt gemakkelijk stofzuigen van nat en droog vuil mogelijk, zonder filtervervanging. De nieuwe zuigslang en - niet te vergeten - de nieuw ontwikkelde vloerzuigmond dragen bij aan een optimale vuilopname en zorgen voor perfecte resultaten. De gemakkelijk verwijderbare handgreep maakt directe bevestiging van accessoires aan de zuigslang mogelijk. De praktische parkeerpositie zorgen voor het gemakkelijk parkeren van de zuigbuis en vloermondstuk tijdens werkonderbrekingen. De WD 3 maakt licht werk van de zwaarste reinigingsklussen met onder andere blaasfunctie, "Pull & Push" -vergrendelingssysteem, ergonomische draaggreep en praktische opslag van kabels en accessoires.
Kenmerken en voordelen
Speciale patroonfilter
- Voor nat en droog zuigen zonder filtervervanging.
Nieuw ontwikkeld: vloerzuigmond en zuigslang
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Afneembare handgreep
- Verschillende mondstukken kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor eenvoudig stofzuigen – zelfs in krappe ruimtes.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, b.v. van een grindbed.
Praktische parkeerpositie
- Snel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoires
- Plaatsbesparende, veilige en goed bereikbare opberging van de zuigslang, kabel en toebehoren.
Pull & Push sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Ergonomisch gevormde handgreep
- Apparaat is gemakkelijk en gemakkelijk te vervoeren.
Compacte constructie
- Flexibel en veelzijdig in gebruik
- Ruimtebesparende opberging.
Specificaties
Technische gegevens
|Zuigkracht (W)
|200
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|17
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Stroomkabel (m)
|4
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|388 x 340 x 503
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Spleetmondstuk
- Aantal patroonfilters: 1 Stuk(s)
- Aantal papieren filterzakken: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Patroonfilter: Cellulose
- Blaasfunctie
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
Toepassingen
- Werkplaats
- Hobbykamer
- Kelder
- Entree
- Voertuiginterieur
- Effectief natzuigen
Reserveonderdelen WD 3
