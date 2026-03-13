Nat/droog stofzuiger WD 3 Car
De superkrachtige en energiezuinige WD 3 Car multifunctionele alleszuiger is ideaal voor grondige reiniging van het interieur van een auto. Met speciale borstel en zuigmonden, patroonfilter en kunststof vuilreservoir van 17 liter.
De WD 3 Car multifunctionele alleszuiger maakt niet alleen indruk met de hoge zuigkracht en het lage energieverbruik van slechts 1.000 watt, maar ook met het brede assortiment toebehoren voor de reiniging van voertuiginterieurs komt de WD 3 Car helemaal tot zijn recht als praktische stofzuiger voor auto's. U kunt het hele interieur eenvoudig en grondig reinigen met de speciale borstels en zuigmonden, of dit nu kwetsbare oppervlakken zijn zoals het dashboard, zwaar vervuilde gebieden zoals de voetruimte of smalle ruimtes tussen de stoelen. Dankzij de afneembare handgreep kunnen de borstel en zuigmond direct op de zuigslang worden aangesloten zodat u gemakkelijk kunt zuigen in kleine ruimtes.
Kenmerken en voordelen
Speciale accessoires voor het reinigen van het interieur van auto's
- Voor de beste reinigingsresultaten op gevoelige oppervlakken, grote oppervlakken en in nauwe spleten.
- Voor een optimale verwijdering van fijn en hardnekkig vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Afneembare handgreep
- Verschillende mondstukken kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor eenvoudig stofzuigen – zelfs in krappe ruimtes.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Verwijdert vuil moeiteloos, ook in de kleinste hoeken en kieren.
Praktische parkeerpositie
- Snel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoires
- Plaatsbesparende, veilige en goed bereikbare opberging van de zuigslang, kabel en toebehoren.
Pull & Push sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Ergonomisch gevormde handgreep
- Machine is gemakkelijk en comfortabel te vervoeren.
Compacte constructie
- Flexibel en veelzijdig in gebruik
- Ruimtebesparende opberging.
Specificaties
Technische gegevens
|Zuigkracht (W)
|200
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|17
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Stroomkabel (m)
|4
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|388 x 340 x 503
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Extra lange plintenzuigmond (350 mm)
- Zuigborstel met zachte borstelharen
- Zuigborstel met harde borstelharen
- Zuigmondstuk voor grote oppervlakken
- Aantal patroonfilters: 1 Stuk(s)
- Aantal papieren filterzakken: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Patroonfilter: Cellulose
- Blaasfunctie
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
Toepassingen
- Kofferbak
- Dashboard
- Stoffen bekleding
- Automatten
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Effectief natzuigen
Accessoires
Reserveonderdelen WD 3 Car
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.