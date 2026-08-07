Nat/droog stofzuiger WD 3 P
De krachtige en energiezuinige WD 3 P multifunctionele alleszuiger is uitgerust met een kunststof vuilreservoir van 17 liter, een patroonfilter en een contactdoos met automatische aan-uitknop.
De WD 3 P is superkrachtig met een energieverbruik van slechts 1.000 watt. De multifunctionele alleszuiger is voorzien van een robuust en een schokbestendig kunststof 17 liter vuilreservoir en een speciaal patroonfilter voor nat en droog zuigen zonder het filter te vervangen. Dankzij de contactdoos met automatische aan-uitknop kunt u werken met aangesloten elektrisch gereedschap. Vuil en stof die vrijkomen bij schaven, zagen en schuren, worden direct opgezogen. De zuigslang en de vloerzuigmond met clip, twee rubberen strips en twee borstelstrips staan garant voor een optimale opname van het vuil. Dankzij de afneembare handgreep kunnen toebehoren direct op de zuigslang worden aangesloten. In de parkeerstand kunt u de zuigbuis en vloerzuigmond comfortabel opstellen tijdens werkonderbrekingen. Daarnaast onderscheidt de stofzuiger zich door een blaasfunctie, Push & Pull-blokkeersysteem, ergonomische draaggreep en de uiterst handige opbergruimte voor kabel en toebehoren.
Kenmerken en voordelen
Speciale patroonfilter
- Voor nat en droog zuigen zonder filtervervanging.
Nieuw ontwikkeld: vloerzuigmond en zuigslang
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Afneembare handgreep
- Verschillende mondstukken kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor eenvoudig stofzuigen – zelfs in krappe ruimtes.
Stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar voor het werken met elektrisch gereedschap
- Vuil dat ontstaat door schaven, zagen of slijpen wordt direct weggezogen.
- De stofzuiger wordt automatisch in- en uitgeschakeld via het elektrische gereedschap.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, b.v. van een grindbed.
Praktische parkeerpositie
- Snel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoires
- Plaatsbesparende, veilige en goed bereikbare opberging van de zuigslang, kabel en toebehoren.
"Pull & Push" sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Ergonomisch gevormde handgreep
- Machine is gemakkelijk en comfortabel te vervoeren.
Compacte constructie
- Flexibel en veelzijdig in gebruik
- Ruimtebesparende opberging.
Specificaties
Technische gegevens
|Zuigkracht (W)
|200
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|17
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Stroomkabel (m)
|4
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|388 x 340 x 502
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Spleetmondstuk
- Adaptor voor het aansluiten van elektrisch gereedschap
- Aantal patroonfilters: 1 Stuk(s)
- Aantal papieren filterzakken: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Patroonfilter: Cellulose
- Stopcontact met automatische aan/uit-knop
- Blaasfunctie
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
Videos
Toepassingen
- Werkplaats
- Hobbykamer
- Kelder
- Entree
- Voertuiginterieur
- Effectief natzuigen
Accessoires
Reserveonderdelen WD 3 P
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.