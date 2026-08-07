Nat/droog stofzuiger WD 3 Premium Car Kit
De WD 3 Premium Car Kit is superkrachtig en energie-efficiënt. Met extra toebehoren voor reiniging van het interieur van een auto, roestvrijstalen vuilreservoir en patroonfilter.
De WD 3 Premium Car Kit bevat speciale toebehoren voor de reiniging van het interieur van een auto. De multifunctionele alleszuiger is ook zeer krachtig met een stroomverbruik van slechts 1.000 watt. De stofzuiger heeft een robuust en roestvrijstalen vuilreservoir van 17 liter en een patroonfilter waarmee u zowel droog als nat kunt zuigen zonder het filter te verwisselen. De nieuw ontworpen zuigslang en de nieuwe vloerzuigmond met clip, 2 rubberen strips en 2 borstelstrips staan garant voor een optimale opname van het vuil. De verschillende toebehoren kunnen dankzij de afneembare handgreep direct op de zuigslang worden aangesloten. Daarnaast heeft het apparaat een parkeerstand voor kort wegzetten van zuigbuis en vloerzuigmond, een blaasfunctie, een Pull & Push-blokkeersysteem, een ergonomische draaggreep en houders voor kabel en toebehoren op de stofzuiger.
Kenmerken en voordelen
Speciale patroonfilterVoor nat en droog zuigen zonder filtervervanging.
Nieuw ontwikkeld: vloerzuigmond en zuigslangVoor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil. Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Afneembare handgreepVerschillende mondstukken kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten. Voor eenvoudig stofzuigen – zelfs in krappe ruimtes.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, b.v. van een grindbed.
Praktische parkeerpositie
- Snel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoires
- Plaatsbesparende, veilige en goed bereikbare opberging van de zuigslang, kabel en toebehoren.
"Pull & Push" sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Ergonomisch gevormde handgreep
- Machine is gemakkelijk en comfortabel te vervoeren.
Compacte constructie
- Flexibel en veelzijdig in gebruik
- Ruimtebesparende opberging.
Specificaties
Technische gegevens
|Zuigkracht (W)
|200
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|17
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Stroomkabel (m)
|4
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|388 x 340 x 525
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Spleetmondstuk
- Extra lange plintenzuigmond (350 mm)
- Zuigborstel met zachte borstelharen
- Zuigborstel met harde borstelharen
- Zuigmondstuk voor grote oppervlakken
- Aantal patroonfilters: 1 Stuk(s)
- Aantal papieren filterzakken: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Patroonfilter: Cellulose
- Blaasfunctie
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
Videos
Toepassingen
- Werkplaats
- Hobbykamer
- Kelder
- Entree
- Voertuiginterieur
- Effectief natzuigen
Accessoires
Reserveonderdelen WD 3 Premium Car Kit
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.