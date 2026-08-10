Nat/droog stofzuiger WD 4 Premium
De WD 4 Premium multifunctionele alleszuiger is krachtig en energiezuinig. Met een robuust roestvrijstalen vuilreservoir van 20 liter, een vlakfilter en een parkeerpositie voor werkonderbrekingen.
De multifunctionele alleszuiger WD 4 Premium uit de middenklasse is superkrachtig met een energieverbruik van slechts 1.000 watt. Het toestel is uitgerust met een robuust en roestvrijstalen vuilreservoir van 20 liter en een vlakfilter in een filtercassette, die snel kan worden verwijderd door deze simpelweg uit te klappen - zonder enig contact met het vuil. Bovendien is het filter geschikt voor het opzuigen van zowel droog als nat vuil zonder dat u het filter moet verwisselen. Daarnaast is het toestel voorzien van het Pull & Push-blokkeersysteem, een ergonomische handgreep en praktische opbergruimte voor de kabel en het toebehoren op het toestel. De handgreep kan verwijderd worden, waardoor de toebehoren direct op de zuigslang kunnen worden aangesloten. In combinatie met de innovatieve zuigslang en vloerzuigmond met clip en twee rubberen strips en twee borstelstrips zorgt dit toestel voor het optimaal opzuigen van alle soorten vuil. Dankzij de parkeerpositie kunnen de zuigbuis en de vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen handig worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Gepatenteerde filterverwijderingstechnologie
- Snelle en eenvoudige verwijdering van het filter uit de filterbox - zonder contact met vuil.
- Voor nat en droog zuigen zonder filtervervanging.
Nieuw ontwikkeld: vloerzuigmond en zuigslang
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Afneembare handgreep
- Verschillende mondstukken kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor eenvoudig stofzuigen – zelfs in krappe ruimtes.
Praktische parkeerpositie
- Snel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoires
- Plaatsbesparende, veilige en goed bereikbare opberging van de zuigslang, kabel en toebehoren.
Pull & Push sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Ergonomisch gevormde handgreep
- Apparaat is gemakkelijk en gemakkelijk te vervoeren.
Specificaties
Technische gegevens
|Zuigkracht (W)
|220
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|20
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Stroomkabel (m)
|5
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|7,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|384 x 365 x 526
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.2 m
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips met 2 rubberen- en 2 borstelstrips
- Spleetmondstuk
Uitvoering
- Vlakfilter: In uitneembare filtercassette
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
Videos
Toepassingen
- Garage
- Werkplaats
- Hobbykamer
- Kelder
- Entree
- Voertuiginterieur
- Effectief natzuigen
Accessoires
Reserveonderdelen WD 4 Premium
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.