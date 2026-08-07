Nat/droog stofzuiger WD 5
De WD 5 multifunctionele alleszuiger: extreem hoge zuigkracht, maar toch zeer energiezuinig. Met een groot kunststof vuilreservoir van 25 liter, een unieke technologie voor de filtervervanging en een filterreinigingsfunctie.
Het topklasse-model WD 5 is een veelzijdige en multifunctionele alleszuiger, met een uiterst laag energieverbruik van slechts 1.100 watt. Deze alleszuiger is uitgerust met een schokbestendig kunststof vuilreservoir van 25 liter en een vlakfilter in een filtercassette. Het filter kan snel en gemakkelijk worden vervangen zonder enig contact met het vuil door hem eenvoudigweg uit te klappen uit de cassette. Dit filter zorgt ervoor dat u zowel droog stof als vloeistoffen kan opzuigen zonder het filter te moeten vervangen. Dankzij de geïntegreerde filterreiniging, kan het vuile filter snel en handig worden schoongemaakt door eenvoudigweg op de knop te drukken, waardoor de zuigkracht heel snel wordt hersteld. De ideale combinatie van de innovatieve zuigslang en de omschakelbare vloerzuigmond met twee rubberen strips en twee borstelstrips zorgt voor een optimale vuilopname en een eersteklas zuigkracht. Het toestel is bovendien uitgerust met een afneembare handgreep met elektrostatische bescherming (zeer handig bij het opzuigen van fijn stof), een parkeerpositie, een blaasfunctie, een 3-in-1 aanpasbare handgreep, alsook met de handige opbergruimte voor de kabel en het toebehoren op het toestel.
Kenmerken en voordelen
Gepatenteerde filterverwijderingstechnologie
- Snelle en eenvoudige verwijdering van het filter uit de filterbox - zonder contact met vuil.
- Voor nat en droog zuigen zonder filtervervanging.
Nieuw ontwikkeld: vloerzuigmond en zuigslang
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Afneembare handgreep
- Verschillende mondstukken kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor eenvoudig stofzuigen – zelfs in krappe ruimtes.
Uitstekende filterreiniging
- Sterke pulserende luchtstromen verplaatsen het vuil met een druk op de knop uit het filter in de container.
- De volledige zuigkracht is snel hersteld.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, b.v. van een grindbed.
Praktische parkeerpositie
- Snel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoires
- Plaatsbesparende, veilige en goed bereikbare opberging van de zuigslang, kabel en toebehoren.
Gepatenteerde 3-in-1 handgreep.
- Handig vervoer van het toestel.
- Snel en handige opening, sluiting en leegmaken van het vuilreservoir.
Specificaties
Technische gegevens
|Zuigkracht (W)
|240
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|25
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Stroomkabel (m)
|5
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|8,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|9,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 652
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.2 m
- Afneembare handgreep met elektrostatische bescherming
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Omschakelbaar met 2 rubberen- en 2 borstelstrips
- Spleetmondstuk
Uitvoering
- Vlakfilter: In uitneembare filtercassette
- Filterreinigingsfunctie
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Comfortabele 3-in-1 draaggreep
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
Videos
Toepassingen
- Vernieuwing
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Garage
- Werkplaats
- Hobbykamer
- Kelder
- Entree
- Voertuiginterieur
- Effectief natzuigen
Accessoires
Reserveonderdelen WD 5
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.