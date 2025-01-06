reinigingsoplossingen voor de werkvloer.
Bent u op zoek naar de juiste reinigingsoplossing voor uw bedrijf? Bij Kärcher begrijpen we het belang van een schone werkvloer, zowel binnen als buiten, voor de productiviteit, veiligheid en het imago van uw organisatie. Ontdek ons brede scala aan innovatieve en betrouwbare machines die aan al uw reinigingsbehoeften voldoen. Onze machines zijn ontworpen met de nieuwste technologieën en bieden efficiëntie, duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid. Vertrouw op ons team van ervaren professionals voor advies en begeleiding bij het kiezen van de juiste reinigingsoplossing op basis van uw specifieke behoeften. Vraag nu een geheel vrijblijvend advies of productdemonstratie aan.
Schrobmachines
Ontdek de kracht van schrob(zuig)machines - de ultieme reinigingsoplossing voor al uw vloeren! Vergeleken met handmatige reiniging zijn ze sneller, kostenbesparend en grondiger. Onze gebruiksvriendelijke en onderhoudsarme machines zijn perfect afgestemd op uw vloertype en reinigingsbehoeften. Of u nu een klein bedrijf, café, restaurant, supermarkt of een groot oppervlak zoals een luchthaven of productiehal heeft, onze schrobzuigmachines bieden de meest efficiënte oplossing. Van 30 tot 30.000 m², wij hebben de juiste machine voor elke toepassing! Vraag ons vrijblijvend om een advies voor uw werkvloer of een productdemonstratie op locatie.
Veegmachines
Ontdek de ongeëvenaarde kracht van Kärcher's veegmachines en veegzuigmachines! Flexibel in gebruik en buitengewoon efficiënt. Vereenvoudig uw schoonmaaktaken dankzij de eenvoudige bediening en de perfecte reinigingsresultaten die ze leveren. Of het nu gaat om handveegmachines of industriële zitveegmachines, we helpen u bij het maken van de juiste keuze. Kärcher biedt ook een scala aan aandrijftypes - benzine, diesel, LPG of elektrisch - om aan al uw specifieke behoeften te voldoen. Maak vandaag nog kennis met de kracht van Kärcher en vraag onze experts om een vrijblijvend adies of productdemonstratie!
Cleaning Robots
Optimaliseer werkprocessen, neem werk uit handen van uw dure arbeidskrachten en verhoog de productiviteit. Maak kennis met Kärcher Intelligent Robotic Application of kortweg "KIRA" – de cleaning robots van Kärcher.
Maak nu kennis met de revolutionaire KIRA B 50 en B 200 robot-schrobzuigmachines en de geavanceerde KIRA CV 50 robotstofzuiger van Kärcher. Deze innovatieve robots bieden ongeëvenaarde reinigingsprestaties en gemak. Wilt u zelf ervaren hoe deze robots uw schoonmaakroutine kunnen verbeteren? Vraag vandaag nog een vrijblijvende demonstratie op locatie aan!
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