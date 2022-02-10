In de business van de self-carwash stappen
Of het nu gaat om een enkele wasplaats of een carwash-park, de investering in een self-service carwash moet goed worden voorbereid. Van het kiezen van de juiste locatie en het berekenen van de kosten tot de grootte en de uitvoering van de installatie. Factoren waar de exploitanten op moeten letten om een winstgevende oplossing voor hun behoeften te vinden, worden hieronder als overzicht samengevat.
Iedereen die van plan is om in de self-service carwash te stappen, zal vooraf een duidelijk overzicht van de locatie, de kosten en
de winstgevendheid moeten hebben. Ervaren leveranciers van installaties staan klaar om investeerders te adviseren tijdens de planningsfase.
Vind de juiste locatie
Een ideale plek voor self-service carwash is bijvoorbeeld in een druk winkelgebied of in de buurt van een bouwmarkt of supermarkt, omdat dit voor een hoge gebruiksfrequentie zorgt. Voor de keuze is het aantal inwoners rondom de geplande locatie niet bepalend. Veel belangrijker is het aantal motorvoertuigregistraties in het genoemde gebied. De omvang van het verzorgingsgebied is meestal ongeveer 5 tot 10 kilometer rondom de locatie. Bij het kiezen van een locatie is het ook belangrijk om rekening te houden met de concurrentiepositie. Er moet worden gekeken naar de hoeveelheid wasinstallaties die in de omgeving al worden aangeboden.
Plattegrond indeling
Als de locatie eenmaal is gevonden, is het belangrijk om de beschikbare ruimte optimaal te gebruiken en zo goed mogelijk in te delen. Er moet onder andere worden bepaald wat het optimale aantal wasplaatsen is. Per wasbox is een oppervlakte van circa 30 vierkante meter nodig. Daarnaast is er nog het gedeelte voor de technische ruimte, wat eveneens 30 vierkante meter in beslag neemt. Voor een inrichting met 3 wasplaatsen en stofzuigerstations is er dus minimaal een oppervlakte van 1.500 vierkante meter nodig. Hierbij moet men tevens rekening houden met ruimte voor het in- en uitrijden. Een aanrader zijn de doorrijdboxen, zodat men aan de ene kant de wasplaats in- en aan de andere kant weer uitrijd.
Weinig ruimte: compacte ZB-wasinstallaties
Voor locaties met een beperkte ruimte zijn de compacte en individueel configureerbare installaties voor één of twee gebruikers geschikt. Ze maken in de kleinste ruimtes een complete self-service carwash mogelijk. Voor tankstations bieden deze installaties een aanvullende en winstgevende omzet.
De investerings- en bedrijfskosten in één oogopslag
Tal van variabelen zijn van invloed op de hoeveelheid financiering die nodig is voor self-service carwashes. De factoren lopen uiteen variërend van de ligging van het pand en eventuele bouwkundige maatregelen tot de omvang van de installatie. Als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek worden deze onderwerpen door de fabrikant en de klant tot in detail bestudeerd, toegesneden op de individuele situatie.
Wat de kosten betreft, is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de vaste kosten (bijv. eigendoms- of personeelskosten) en variabele kosten voor de werking van de ZB-wasinstallatie. Het gaat onder meer om uitgaven voor water, elektriciteit, verbruiksmaterialen, verwarming, gas en de afvoer van afval.
Duurzaamheid en ZB-wasinstallaties
Let bij de aanschaf van een ZB-wasinstallatie altijd op de duurzaamheid van de installatie en de besparing op hulpbronnen. Een manier om de kosten te verlagen is bijvoorbeeld het gebruik van zonnepanelen, waarmee de benodigde elektriciteit zelf wordt opgewekt. Een andere mogelijkheid om de kosten te drukken en water te besparen is het gebruik van biologische waterzuivering, waardoor hergebruik van water of regenwater in het self-service gedeelte mogelijk is.
Voordelige self-service wasplaatsen: keuze van apparatuur en programma's
Het aantal ZB-wasboxen is afhankelijk van de locatie, de beschikbare ruimte en uiteraard de doelstellingen en intenties van de exploitant. Om hieraan tegemoet te komen, bieden veel fabrikanten een breed portfolio aan modulaire oplossingen voor de zelfbedieningssector. Het is belangrijk dat voor de diverse behoeftes de juiste oplossingen worden gevonden - van hogedrukreiniging met één station tot complete carwash-parken. Het plaatsen van self-service stofzuigers en mattenreinigers zorgt voor een aanvullende winstgevende omzet.
Keuze van programma's
Het te verwachten aantal wasbeurten hangt af van verschillende factoren. Een belangrijke factor met veel invloed is het beschikbare keuzeprogramma voor de wasklanten. Bij ZB-wasinstallaties kunnen veel verschillende programma's worden aangeboden: Naast de voorbehandelingsprogramma's voor velgen of insecten, zijn hogedrukreiniging en het wassen met borstels een must. Er zijn ook programma's voor het naspoelen met osmosewater, wat een vlekvrij opdrogen van de auto mogelijk maakt. Een duidelijk overzicht van de programma's op de bedieningsterminal en suggesties tijdens de keuzes in het menu exclusieve en premium wasbeurten, helpt de wasklant en maken de bediening eenvoudiger.
Timing en prijzen
Naast de programmakeuze is het ook belangrijk om de tijdsduur en de kosten van de afzonderlijke wasprogramma's zo in te stellen, dat ze voor de exploitant rendabel zijn.
Voor hogedrukreiniging en borstelwassen wordt een tijdsduur van 120 seconden aanbevolen. Voor programma's als velgenreiniging is 60 seconden voldoende.
Betaalsysteem: van muntgeld naar contactloos
Er zijn verschillende mogelijkheden en systemen voor het betalen van wasbeurten in ZB-wasboxen: Muntgeld, PIN-betaling, waskaart of mobiele telefoons. Als geschikt betaalsysteem is het gebruik van cashless-oplossingen echter een duidelijke trend. Naast muntgeldoplossingen kunnen er ook externe betaalsystemen worden aangesloten. Dit maakt betaling via RFID (klantenkaarten) of EC/creditcards mogelijk. Systemen voor cashless betalen kunnen vaak ook achteraf worden ingebouwd.
Voordelen van cashless betaalsystemen:
Een voordeel van digitale systemen voor exploitanten is dat ze meer informatie over het wasgedrag van de klanten vastleggen.
De uitwerking van de belangrijkste kerncijfers geeft ook een goed beeld van het gebruik en de rentabiliteit van de afzonderlijke serviceplaatsen/-stations. Cashless-systemen verminderen tevens het risico op diefstal.
Voor klanten zijn de voordelen duidelijk. Het betaalproces wordt veel gemakkelijker en sneller, aangezien er geen kleingeld meer nodig is of geld moet worden gewisseld.