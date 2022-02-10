In de business van de self-carwash stappen

De investerings- en bedrijfskosten in één oogopslag

Tal van variabelen zijn van invloed op de hoeveelheid financiering die nodig is voor self-service carwashes. De factoren lopen uiteen variërend van de ligging van het pand en eventuele bouwkundige maatregelen tot de omvang van de installatie. Als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek worden deze onderwerpen door de fabrikant en de klant tot in detail bestudeerd, toegesneden op de individuele situatie.

Wat de kosten betreft, is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de vaste kosten (bijv. eigendoms- of personeelskosten) en variabele kosten voor de werking van de ZB-wasinstallatie. Het gaat onder meer om uitgaven voor water, elektriciteit, verbruiksmaterialen, verwarming, gas en de afvoer van afval.