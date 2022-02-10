Verkoopruimte reinigen: schoon en hygiënisch

Schoonmaken met de stoomreiniger

Als de shop daarnaast ook verse producten als kaas, worst of belegde broodjes aanbiedt, moet er extra aandacht aan de presentatie worden besteed. Het gaat er dan niet alleen om dat het er netjes uitziet maar juist om hoe schoon en hygiënisch het is, zodat de verse producten ook écht vers blijven. Voor de dagelijkse, grondige reiniging tussendoor wordt een stoomreiniger aangeraden, waarmee de hele vitrine hygiënisch schoon wordt, geheel zonder chemische middelen. De stoom komt in zeer kleine druppeltjes en met een temperatuur van ca. 100 °C en een druk van 3 tot 4 Bar uit de sproeier, de uitstroomsnelheid ligt rond de 170 km/h. Daarom komt de stoom ook in alle kieren en plooien, waar borstels of doeken maar moeilijk bij kunnen. Voor het glas van de vitrine zijn een doek en glasreiniger geschikt om kleine vlekken of vingerafdrukken tussentijds weg te halen.

Even zo veelzijdig zijn de soorten verontreinigen die hier kunnen ontstaan. Stof, grove vuildeeltjes en nattigheid moeten hier worden verwijderd. Daarvoor bestaat het universele wonder op het gebied van zuigen: de stof-/waterzuiger. Droge of natte verontreinigingen, dit apparaat pakt alles aan. Daarvoor zijn voor alle modellen meerdere mondstukken verkrijgbaar, zodat bijvoorbeeld met een borstelkwast zowel stof als vloeistoffen kunnen worden opgenomen. Voor grotere, gladde oppervlakken, zoals van kunststof of glas, is voor de regelmatige reiniging tussendoor een stoomreiniger ook erg handig.