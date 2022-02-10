Verkoopruimte reinigen: schoon en hygiënisch
Gezond eten, gezond leven. Steeds meer mensen denken na over wat er op hun bord terechtkomt. Avondeten met verse producten uit de boerderijwinkel of een snelle middagsnack onderweg bij een kraampje, één ding staat voorop: de etenswaren moeten qua hygiëne smetteloos zijn. De basis daarvoor ligt bij schone en hygiënische verkoopruimtes. Een grondige reiniging is daarom verplicht.
Een grondige reiniging verwijdert aantoonbaar meer dan 90 procent van de micro-organismen en kiemen van oppervlakken. Wie daarnaast op plaatsen werkt, waar etenswaren worden verkocht, moet aan het werk voor een efficiënte en correct uitgevoerde reiniging. Voor de zogenaamde touchpoints, dus oppervlakken die regelmatig door veel personen worden aangeraakt, zijn ook onderwerpen als desinfectie en ontsmetting belangrijk, om naast vuil ook virussen en bacteriën een halt toe te roepen.
De entree
De eerste indruk telt: vegen en reinigen van de ontvangstruimte
De eerste indruk telt: wie de winkel binnenkomt, moet zich prettig voelen. Rond de parkeerplaats en bij de ingang van de verkoopruimtes is met een veeg- of veeg-/zuigmachine snel en comfortabel schoon te maken. Voor kleinere oppervlakken tot 300 m2 is een handgeduwd model te gebruiken, waarbij de bediener zelf voor de noodzakelijke schrobkracht zorgt. De veegmachines zijn eenvoudig in het onderhoud en ergonomisch voor de gebruiker, daarnaast vegen ze grondig en stofarm. Voor grote oppervlakken op parkeerplaatsen en bij de entree is er een handgeleide veger, die elektrisch of met een benzinemotor wordt aangedreven.
Het is handig om bij de toegangsdeur een vuilvanger in de vorm van een mat of een rooster te plaatsen. Deze neemt grover loopvuil op zoals steentjes, zand of straatvuil wat dan niet op de vloer van de winkel komt. De schoonloopmat of eventueel een rooster moet een lengte hebben van ca. 4 tot 6 stappen, om de schoenen van de klanten voldoende van vuil te ontdoen. Om de levensduur van de mat te verlengen moet deze regelmatig worden gereinigd met een stof-/waterzuiger, een stofzuiger of accu-rolveger, op basis van de mate van vervuiling.
In de binnenruimte: broodschap, versvitrine, kassa en meer.
In de boerderijwinkel, de shop van een tankstation of een kiosk, bijna overal worden verse broodjes of broden aangeboden. Voor het regelmatig wegzuigen van kruimels in het presentatiegedeelte, wat veelal bestaat uit kunststof schappen of houten manden, is een kleine stofzuiger geschikt die de winkeleigenaar eenvoudig in de buurt ervan kan bewaren, zodat hij snel te pakken is.
Schoonmaken met de stoomreiniger
Als de shop daarnaast ook verse producten als kaas, worst of belegde broodjes aanbiedt, moet er extra aandacht aan de presentatie worden besteed. Het gaat er dan niet alleen om dat het er netjes uitziet maar juist om hoe schoon en hygiënisch het is, zodat de verse producten ook écht vers blijven. Voor de dagelijkse, grondige reiniging tussendoor wordt een stoomreiniger aangeraden, waarmee de hele vitrine hygiënisch schoon wordt, geheel zonder chemische middelen. De stoom komt in zeer kleine druppeltjes en met een temperatuur van ca. 100 °C en een druk van 3 tot 4 Bar uit de sproeier, de uitstroomsnelheid ligt rond de 170 km/h. Daarom komt de stoom ook in alle kieren en plooien, waar borstels of doeken maar moeilijk bij kunnen. Voor het glas van de vitrine zijn een doek en glasreiniger geschikt om kleine vlekken of vingerafdrukken tussentijds weg te halen.
Even zo veelzijdig zijn de soorten verontreinigen die hier kunnen ontstaan. Stof, grove vuildeeltjes en nattigheid moeten hier worden verwijderd. Daarvoor bestaat het universele wonder op het gebied van zuigen: de stof-/waterzuiger. Droge of natte verontreinigingen, dit apparaat pakt alles aan. Daarvoor zijn voor alle modellen meerdere mondstukken verkrijgbaar, zodat bijvoorbeeld met een borstelkwast zowel stof als vloeistoffen kunnen worden opgenomen. Voor grotere, gladde oppervlakken, zoals van kunststof of glas, is voor de regelmatige reiniging tussendoor een stoomreiniger ook erg handig.
Handmatige reiniging
Met name in kleine winkels zijn er talrijke touchpoints, dus oppervlakken die door veel verschillende mensen per dag worden aangeraakt. Daaronder vallen deurklinken, automaatknoppen of een kassa voor contant geld. Als deze bijzonder goed schoon zijn, geeft dat niet alleen maar een goede indruk bij de klanten. De hygiëne bij deze aanrakingsvlakken is ook belangrijk om het verspreiden van ziektes te voorkomen en daarmee de klanten te beschermen. Zo kunnen de touchpoints regelmatig met een stoomreiniger of een lap worden gereinigd, en daarnaast is het een goed idee om een dispenser met desinfecterende doekjes te plaatsen. Daarmee kunnen de klanten zelfstandig en naar eigen behoefte de oppervlakken desinfecteren, alvorens deze met de handen aan te raken.
Om goed (doorheen) te kijken: glazen oppervlakken en vensters efficiënt reinigen
Van kleine ruitjes in boerenwinkels tot grote glazen panelen in bijvoorbeeld een tankshop: met de passende uitrusting worden alle soorten ramen perfect schoon. Kleine ramen met veel vakverdelingen worden het snelst weer schoon door ze handmatig met de leren zeem te reinigen, voor grote oppervlakken is het raadzaam om een venster-inwasser met trekker te gebruiken of een accu Window Vacs. Deze zijn licht, handig en zorgen voor een streeploos resultaat. En verder: de zuiger kan daarnaast ook voor andere gladde oppervlakken als spiegels, tafels, tegels of vitrines worden gebruikt.
De vloer: schoon en slipvast
Natuurlijke vloerafwerkingen als houten planken, linoleum maar ook harde vloeren van kunststeen zoals (porcellanato)tegels worden allemaal veel gebruikt in kleine verkoopruimtes. De mogelijkheden voor het realiseren van schone, slipvrije verkoopruimtes zijn net zo divers als de vloerafwerkingen. Voor de zogeheten Spot Cleaning van grover vuil tussendoor, is voor elk type vloer een elektrobezem, een mop met passende microvezeldoek of een stof-/waterzuiger geschikt.
Voor de dagelijkse, grondige onderhoudsreiniging kan het beste een kleine schrob-/zuigmachine worden gebruikt, ontworpen voor winkeloppervlakken tot ca. 200 m2.
Deze heeft een compact design, is eenvoudig te manoeuvreren en werkt met een hogere borsteldruk in vergelijking met dweilen. Reinigt daardoor duidelijk beter en werkt altijd met schoon water. Zo komt de gebruiker ook niet in aanraking met het vuile water. Dit wordt meteen weggezogen en de vloer is direct na het reinigen alweer droog, dus bijzonder slipvast en meteen weer beloopbaar. Met een dergelijk model zijn ook oppervlakken onder kleine meubels of verwarmingssystemen eenvoudig te bereiken. Voor grotere winkeloppervlakken van meer dan 200 m2 is het de moeite waard om een groter model van een handgeleide, wendbare schrob-/zuigmachine te overwegen. Met name voor houten vloeren wordt een model met afzuiging direct achter de walsborstel aangeraden, zodat het hout niet te lang aan het vocht wordt blootgesteld. Ook moet voor hout en linoleum alsmede voor synthetische vloerbedekkingen als PVC of rubber erop gelet worden dat er reinigingsmiddelen voor kwetsbare vloeren met een neutrale pH-waarde worden gebruikt. Voor tegels van porcellanato en keramische oppervlakken is eventueel een reiniger met een neutrale ph-waarde en lage schuimontwikkeling te gebruiken en bij porcellanato een reinigingsmiddel zonder tensiden.
De schrob-/zuigmachines van het juiste formaat zijn bijzonder handig in kleinere winkels, omdat ze in korte tijd - vaak 's avonds na sluitingstijd of 's morgens voor opening - een grondige reiniging uitvoeren en dit niet altijd door speciaal daarvoor aangenomen schoonmakers hoeft te worden gedaan maar 'gewoon erbij'.
Keramische tegels reinigen
Reinigen en onderhouden van keramische tegels, hoe werkt dat? Ze worden bij een temperatuur van 1.000 tot 1.400 °C van anorganische bestanddelen gebakken. De meest gebruikte zijn tegenwoordig terracotta, mono-cuisson, porcellanato, gres en steengoed. Alhoewel er verschillende varianten zijn, is het reinigen ervan min of meer altijd hetzelfde. Slechts weinig soorten tegels hebben onderhoud nodig.
Even wat anders: let in de keuken op desinfectie, 'eiwitfouten' en het juiste reinigingsmiddel
Huisgemaakte goulashsoep of verse gerechten uit de boerenwinkel, een grillworst bij een kiosk, belegde broodjes uit de shop van een tankstation: wie dit koopt, wil er zeker van zijn dat hij niet alleen een lekker, maar vooral ook een hygiënisch smetteloos voedingsproduct ontvangt. Om dit te garanderen moeten bedrijven die op enigerlei wijze met etenswaren werken, volgens de zogenaamde HACCP-richtlijn ('Hazard Analysis Critical Control Points' = gevarenanalyse en controle van kritische punten) te werk gaan.
De voorschriften lopen uiteen van de grondige reiniging tot de veilige desinfectie, zodat voldaan wordt aan de basisvereisten voor hygiënisch werken met etenswaren. Hierbij is voor de reinigingsmiddelen een speciale rol weggelegd: ze moeten in deze sectoren namelijk niet alleen het vuil goed verwijderen en de oppervlakken niet aantasten, maar ook geen schade toebrengen aan de gezondheid, juist omdat ze in aanraking komen met oppervlakken waarop later de etenswaren worden verwerkt.
Voor wat betreft desinfectie, dus het doden of inactief maken van ongewenste micro-organismen, is het absoluut noodzakelijk om zeker te weten waar we over praten bij 'eiwit-, zeep- en koudefouten'.
Onder 'eiwitfouten' wordt verstaan, dat chemische desinfectiemiddelen bij de aanwezigheid van eiwithoudende producten een verminderde werking (kunnen) hebben. Dit komt omdat bepaalde desinfecterende stoffen niet alleen reageren met de proteïnen van de micro-organismen, maar ook met die van de levensmiddelen en dat botst dus. Daarom moeten de concentraties van desinfectiemiddelen worden gevarieerd en moeten zuurhoudende en alkalische reinigingsmiddelen afwisselend worden gebruikt.
Daarnaast kunnen resten van tensiden uit reinigingsmiddelen op sommige desinfecterende stoffen reageren, zodat deze hun werking verliezen, dit wordt aangeduid als 'zeepfout'. Bij 'koudefout' hebben te lage temperaturen van de desinfecterende oplossing een negatief effect, omdat daardoor chemische en fysische processen (kunnen) vertragen en daardoor de desinfecterende werking uitblijft.
En de conclusie? Het overzicht laat zien: grondige reiniging en betrouwbare desinfectie op plaatsen waar gewerkt wordt met voedingsmiddelen is veelzijdig en omvangrijk, maar absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat iedere klant ook echt etenswaar ontvangt dat zijn gezondheid niet zal schaden.
Keuken schoonmaken
Waar gekookt wordt, ontstaat hardnekkig vuil. Vet en etensresten moeten volgens de HACCP-richtlijn consequent worden verwijderd om micro-organismen geen voedingsbodem te geven. Wat hogedruk-, oppervlakte- en stoomreinigers en schrob- of schrob-/zuigmachines kunnen doen, waar concreet op moet worden gelet bij het gebruik en hoe een desinfectie in zijn werk moet gaan – een overzicht.