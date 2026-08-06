Dankzij de ultramoderne dieseltechnologie, common-rail met directe inspuiting en roetfilter kan onze werktuigdrager MIC 35 probleemloos worden ingezet in milieuzones in de binnenstad. Zijn efficiënte 35 pk motor blijft ruim onder de grenswaarden van de Stage-V emissienorm en is ook nog eens heel erg zuinig. De MIC 35 beschikt over een doordacht totaalconcept dat tot in de kleinste details geperfectioneerd is. En dat zie je terug in de grote comfortabele cabine met zicht rondom en de overzichtelijk geplaatste bedieningselementen, in de gereedschapsloze toegang tot alle onderdelen die onderhouden moeten worden en in de vele mogelijkheden om aanbouwwerktuigen te integreren. Aanbouwwerktuigen voor de voorzijde worden eenvoudig vastgezet via het gestandaardiseerde A-frame, aan de achterzijde wisselt u zonder krachtsinspanning van aanbouwwerktuig met het snelwisselsysteem met hydraulisch kantelframe. Verder kan de machine optioneel worden uitgerust met een multikoppelsysteem voor snel en druppelvrij aansluiten van het hydraulische systeem en een 35 pk motor die voldoet aan de STAGE-IIIA emissienorm.