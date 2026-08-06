Werktuigdrager MIC 35
Intuïtief bedienbare werktuigdrager MIC 35 met slim snelwisselsysteem, comfortabele cabine met zicht rondom en een motor die ruim onder de STAGE-V grenswaarden voor uitlaatgassen blijft.
Dankzij de ultramoderne dieseltechnologie, common-rail met directe inspuiting en roetfilter kan onze werktuigdrager MIC 35 probleemloos worden ingezet in milieuzones in de binnenstad. Zijn efficiënte 35 pk motor blijft ruim onder de grenswaarden van de Stage-V emissienorm en is ook nog eens heel erg zuinig. De MIC 35 beschikt over een doordacht totaalconcept dat tot in de kleinste details geperfectioneerd is. En dat zie je terug in de grote comfortabele cabine met zicht rondom en de overzichtelijk geplaatste bedieningselementen, in de gereedschapsloze toegang tot alle onderdelen die onderhouden moeten worden en in de vele mogelijkheden om aanbouwwerktuigen te integreren. Aanbouwwerktuigen voor de voorzijde worden eenvoudig vastgezet via het gestandaardiseerde A-frame, aan de achterzijde wisselt u zonder krachtsinspanning van aanbouwwerktuig met het snelwisselsysteem met hydraulisch kantelframe. Verder kan de machine optioneel worden uitgerust met een multikoppelsysteem voor snel en druppelvrij aansluiten van het hydraulische systeem en een 35 pk motor die voldoet aan de STAGE-IIIA emissienorm.
Kenmerken en voordelen
Zuinig en milieuvriendelijk aandrijving
- Common-rail met directe inspuiting en roetfilter, zorgen ervoor dat de emissiewaarden onder de eisen van STAGE V blijven.
- Voor werkopdrachten binnenstedelijke milieuzones.
- Een laag brandstofverbruik spaart het milieu en verlaagt de bedrijfskosten.
Geïntegreerde snelwisselsystemen
- Opname van aanbouwwerktuigen aan voorzijde met gestandaardiseerd A-frame.
- Wisselen van aanbouwwerktuigen aan achterzijde met behulp van snelwisselsysteem met hydraulisch kantelframe.
- Optioneel multikoppelsysteem voor snel en druppelvrij aansluiten van hydraulisch systeem.
Maximaal werkcomfort
- Grootste cabine in zijn klasse (1,45 m³ luchtvolume), 360° zicht rondom, ergonomisch en overzichtelijk.
- Vensters aan beide zijden, afsluitbare bergruimte, USB-oplader, flessenhouder.
Zeer onderhoudsvriendelijk
- Zeer lange onderhoudsintervallen van 500 of 1000 uur dankzij hoogwaardige onderdelen.
- Zonder gereedschap toegang tot alle onderdelen die onderhouden moeten worden, bijv. via de open te klappen motorkap.
- Voor de reiniging kan de koeler in een speciale onderhoudsstand worden gezet.
Specificaties
Technische gegevens
|drijfveer
|Diesel
|Tractie-aandrijving
|Vierwielaandrijving
|Motorenfabrikant
|Yanmar
|Motorvermogen 80 kW (kW)
|26
|Cilinderinhoud (cm³)
|1642
|Cilinder
|3
|Emissienorm
|STAGE V
|Brandstoftank (l)
|41
|rijsnelheid (km/u)
|25
|Werksnelheid (km/u)
|25
|Wielbasis (in)
|1500
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|2500
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1374
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1374
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|3750 x 1075 x 1980
Uitvoering
- Roetfilter
- Airconditioning
- Verwarming
- Zwaailicht
- Het hele jaar door inzetbaar