Moderne dieseltechniek met zuinige common-rail met directe inspuiting en roetfilter zorgen ervoor dat de emissiewaarden van de 42-pk motor van de werktuigdrager duidelijk onder de eisen van STAGE V blijven. De machine is dus alleen niet toegestaan in milieuzones in de binnenstad, maar is ook zeer zuinig. Economisch zijn ook de hoogwaardige componenten die slechts om de 500 of 1000 uur onderhoud nodig hebben. Dat alle onderdelen voor onderhoud zonder gereedschap toegankelijk zijn, onderstreept het intelligente concept, net als de verschillende mogelijkheden om aanbouwwerktuigen te integreren. Zo worden aanbouwwerktuigen aan de voorzijde vastgezet met een gestandaardiseerd CAT 0 A-frame, terwijl aanbouwwerktuigen aan de achterzijde moeiteloos kunnen worden vervangen met een hydraulisch kantelframe. En een optioneel multikoppelsysteem staat garant voor snel en druppelvrij aansluiten van hethydraulische systeem. De operator werkt aangenaam in een zeer grote cabine met overzichtelijk aangebrachte bedieningselementen en andere praktische details zoals een afsluitbaar opbergvak.