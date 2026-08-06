Werktuigdrager MIC 42
De werktuigdrager MIC 42 met snelwisselsysteem, comfortcabine met zicht rondom, intuïtief bedieningsconcept en motor die ruimschoots voldoet aan de emissienorm STAGE-V.
Moderne dieseltechniek met zuinige common-rail met directe inspuiting en roetfilter zorgen ervoor dat de emissiewaarden van de 42-pk motor van de werktuigdrager duidelijk onder de eisen van STAGE V blijven. De machine is dus alleen niet toegestaan in milieuzones in de binnenstad, maar is ook zeer zuinig. Economisch zijn ook de hoogwaardige componenten die slechts om de 500 of 1000 uur onderhoud nodig hebben. Dat alle onderdelen voor onderhoud zonder gereedschap toegankelijk zijn, onderstreept het intelligente concept, net als de verschillende mogelijkheden om aanbouwwerktuigen te integreren. Zo worden aanbouwwerktuigen aan de voorzijde vastgezet met een gestandaardiseerd CAT 0 A-frame, terwijl aanbouwwerktuigen aan de achterzijde moeiteloos kunnen worden vervangen met een hydraulisch kantelframe. En een optioneel multikoppelsysteem staat garant voor snel en druppelvrij aansluiten van hethydraulische systeem. De operator werkt aangenaam in een zeer grote cabine met overzichtelijk aangebrachte bedieningselementen en andere praktische details zoals een afsluitbaar opbergvak.
Kenmerken en voordelen
Zuinig en milieuvriendelijk aandrijvingCommon-rail met directe inspuiting en dieseldeeltjesfilter zorgen ervoor dat de emissiewaarden onder de eisen van STAGE V blijven. Voor werkopdrachten binnenstedelijke milieuzones. Een laag brandstofverbruik spaart het milieu en verlaagt de bedrijfskosten.
Geïntegreerde snelwisselsystemenMontage van frontwerktuigen via standaard koppeldriehoek KAT Municipal. Wisselen van aanbouwwerktuigen aan achterzijde met behulp van snelwisselsysteem met hydraulisch kantelframe. Optioneel multikoppelsysteem voor snel en druppelvrij aansluiten van hydraulisch systeem.
Maximaal werkcomfortGrootste cabine in zijn klasse (1,45 m³ luchtvolume), 360° zicht rondom, ergonomisch en overzichtelijk. Vensters aan beide zijden, afsluitbare bergruimte, USB-oplader, flessenhouder.
Zeer onderhoudsvriendelijk
- De hoogwaardige componenten maken zeer lange onderhoudsintervallen van 500 uur mogelijk.
- Zonder gereedschap toegang tot alle onderdelen die onderhouden moeten worden, bijv. via de draaibare motorkop.
- Voor de reiniging kan de koeler in een speciale onderhoudsstand worden gezet.
Specificaties
Technische gegevens
|drijfveer
|Diesel
|Tractie-aandrijving
|Vierwielaandrijving
|Motorenfabrikant
|Yanmar
|Motorvermogen 80 kW (kW)
|32
|Cilinderinhoud (cm³)
|1568
|Cilinder
|3
|Emissienorm
|STAGE V
|Brandstoftank (l)
|41
|rijsnelheid (km/u)
|25
|Werksnelheid (km/u)
|25
|Wielbasis (mm)
|1500
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|2500
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1400
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1400
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|3200 x 1400 x 2230
Uitvoering
- Roetfilter
- Airconditioning
- Verwarming
- Zwaailicht
- Het hele jaar door inzetbaar