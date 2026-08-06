Werktuigdrager MIC 42

De werktuigdrager MIC 42 met snelwisselsysteem, comfortcabine met zicht rondom, intuïtief bedieningsconcept en motor die ruimschoots voldoet aan de emissienorm STAGE-V.

Moderne dieseltechniek met zuinige common-rail met directe inspuiting en roetfilter zorgen ervoor dat de emissiewaarden van de 42-pk motor van de werktuigdrager duidelijk onder de eisen van STAGE V blijven. De machine is dus alleen niet toegestaan in milieuzones in de binnenstad, maar is ook zeer zuinig. Economisch zijn ook de hoogwaardige componenten die slechts om de 500 of 1000 uur onderhoud nodig hebben. Dat alle onderdelen voor onderhoud zonder gereedschap toegankelijk zijn, onderstreept het intelligente concept, net als de verschillende mogelijkheden om aanbouwwerktuigen te integreren. Zo worden aanbouwwerktuigen aan de voorzijde vastgezet met een gestandaardiseerd CAT 0 A-frame, terwijl aanbouwwerktuigen aan de achterzijde moeiteloos kunnen worden vervangen met een hydraulisch kantelframe. En een optioneel multikoppelsysteem staat garant voor snel en druppelvrij aansluiten van hethydraulische systeem. De operator werkt aangenaam in een zeer grote cabine met overzichtelijk aangebrachte bedieningselementen en andere praktische details zoals een afsluitbaar opbergvak.

Kenmerken en voordelen
Werktuigdrager MIC 42: Zuinig en milieuvriendelijk aandrijving
Zuinig en milieuvriendelijk aandrijving
Common-rail met directe inspuiting en dieseldeeltjesfilter zorgen ervoor dat de emissiewaarden onder de eisen van STAGE V blijven. Voor werkopdrachten binnenstedelijke milieuzones. Een laag brandstofverbruik spaart het milieu en verlaagt de bedrijfskosten.
Werktuigdrager MIC 42: Geïntegreerde snelwisselsystemen
Geïntegreerde snelwisselsystemen
Montage van frontwerktuigen via standaard koppeldriehoek KAT Municipal. Wisselen van aanbouwwerktuigen aan achterzijde met behulp van snelwisselsysteem met hydraulisch kantelframe. Optioneel multikoppelsysteem voor snel en druppelvrij aansluiten van hydraulisch systeem.
Werktuigdrager MIC 42: Maximaal werkcomfort
Maximaal werkcomfort
Grootste cabine in zijn klasse (1,45 m³ luchtvolume), 360° zicht rondom, ergonomisch en overzichtelijk. Vensters aan beide zijden, afsluitbare bergruimte, USB-oplader, flessenhouder.
Zeer onderhoudsvriendelijk
  • De hoogwaardige componenten maken zeer lange onderhoudsintervallen van 500 uur mogelijk.
  • Zonder gereedschap toegang tot alle onderdelen die onderhouden moeten worden, bijv. via de draaibare motorkop.
  • Voor de reiniging kan de koeler in een speciale onderhoudsstand worden gezet.
Specificaties

Technische gegevens

drijfveer Diesel
Tractie-aandrijving Vierwielaandrijving
Motorenfabrikant Yanmar
Motorvermogen 80 kW (kW) 32
Cilinderinhoud (cm³) 1568
Cilinder 3
Emissienorm STAGE V
Brandstoftank (l) 41
rijsnelheid (km/u) 25
Werksnelheid (km/u) 25
Wielbasis (mm) 1500
Toegestaan totaal gewicht (kg) 2500
Gewicht zonder accessoires (kg) 1400
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1400
Afmetingen (L × B × H) (mm) 3200 x 1400 x 2230

Uitvoering

  • Roetfilter
  • Airconditioning
  • Verwarming
  • Zwaailicht
  • Het hele jaar door inzetbaar
Werktuigdrager MIC 42
Werktuigdrager MIC 42
Werktuigdrager MIC 42
Werktuigdrager MIC 42
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