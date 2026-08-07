Schuimreinigingsmiddel RM 838 ASF 200 l

Het alkalische schuimreinigingsmiddel RM 838 voor het contactloos wassen van voertuigen verwijdert moeiteloos en lakvriendelijk sterke olie- en vetvervuiling, insectenresten en straatvuil.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (l) 200
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 1
pH 13
Gewicht inclusief verpakking (kg) 229,4
Eigenschappen
  • Krachtig schuimreinigingsmiddel voor contactloos wassen van voertuigen
  • Lost zware olie- en vetvlekken op, evenals roet, hars, insectenresten en straatvuil
  • Verbeterde reinigingsprestaties door geïntegreerde microkristallen
  • Bijzonder effectief bij fijnporig, volumineus en langhoudend schuim
  • Perfect afgestemd op gebruik met de multifunctionele lans
  • Borstelloze reiniging voorkomt vorming van microkrasjes
  • Extreem zacht voor lak, sierlijsten en aluminium velgen
  • Hoge opbrengst
  • Zeer korte belichtingstijd
  • Aangename, frisse geur
  • VDA-conform
Schuimreinigingsmiddel RM 838 ASF 200 l, 200l
Schuimreinigingsmiddel RM 838 ASF 200 l, 200l
Schuimreinigingsmiddel RM 838 ASF 200 l, 200l
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
  • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
  • P405 Achter slot bewaren.
  • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
  • Z 20 Bevat Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.
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Toepassingen
  • Voertuigen, bedrijfsvoertuigen, fietsen
  • Voor de reiniging van voertuigen
  • Reiniging van bedrijfsvoertuigen
Accessoires