Schuimreinigingsmiddel RM 838 ASF 200 l
Het alkalische schuimreinigingsmiddel RM 838 voor het contactloos wassen van voertuigen verwijdert moeiteloos en lakvriendelijk sterke olie- en vetvervuiling, insectenresten en straatvuil.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|200
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|13
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|229,4
Eigenschappen
- Krachtig schuimreinigingsmiddel voor contactloos wassen van voertuigen
- Lost zware olie- en vetvlekken op, evenals roet, hars, insectenresten en straatvuil
- Verbeterde reinigingsprestaties door geïntegreerde microkristallen
- Bijzonder effectief bij fijnporig, volumineus en langhoudend schuim
- Perfect afgestemd op gebruik met de multifunctionele lans
- Borstelloze reiniging voorkomt vorming van microkrasjes
- Extreem zacht voor lak, sierlijsten en aluminium velgen
- Hoge opbrengst
- Zeer korte belichtingstijd
- Aangename, frisse geur
- VDA-conform
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
- Z 20 Bevat Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.
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Toepassingen
- Voertuigen, bedrijfsvoertuigen, fietsen
- Voor de reiniging van voertuigen
- Reiniging van bedrijfsvoertuigen