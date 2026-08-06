Schrob-/zuigmachine B 50 W Bp 80Ah Li+O51+Dose+Rinse+AF
Compact en robuust: schrobzuigmachine B 50 W Bp met aluminium onderdelen en een 90 Ah Li-Ion-accu. Daarnaast uitgerust met het DOSE-systeem, tankreiniging, Auto-Fill en een O51-orbitaalborstelkop.
Het compacte ontwerp van deze schrobzuigmachine zorgt voor een beter overzicht en betere wendbaarheid. De machine overtuigt door een stabiele constructie met een duurzame metalen borstelkop en een zuigbalk van gegoten aluminium, wat een uitstekende afzuiging mogelijk maakt, zelfs op gestructureerde ondergronden en in krappe bochten. Uitgebreide instellings- en informatiemogelijkheden, heel eenvoudig via de smartphone. Met de universele vulslang kan bij elke kraan probleemloos vers water worden bijgevuld. De orbitale borstelkop O51 trilt nauwelijks en garandeert de beste resultaten bij zowel onderhouds- als grondige reiniging. Door het tot 25 procent lagere waterverbruik in vergelijking met gangbare schijfborstelkoppen of de mogelijkheid tot chemievrije reiniging loopt het apparaat voorop op het gebied van zuinig omgaan met hulpbronnen. De lithium-ionaccu met een capaciteit van 90 Ah zorgt voor een lange gebruiksduur. Met het nieuwe DOSE-systeem kan het reinigingsmiddel nauwkeurig worden gedoseerd, de Auto-Rinse-functie maakt contactloze reiniging van de vuilwatertank mogelijk en het Auto-Fill-systeem zorgt voor het eenvoudig vullen van de verswatertank met Auto-Stop-functie.
Kenmerken en voordelen
Uiterst compacte machine
- Goed overzicht en behendige wendbaarheid.
- Eenvoudige bediening, veilig en robuust tegen beschadigingen.
Connectiviteit/smartphone-app "Machine connect"
- Resourcebewaking, productiviteit verhogen, informatieve animaties voor onderhoud en probleemoplossing.
- Parameters instellen, KIK-machtigingen bewerken.
Gegoten aluminium borstelkop en zuigmond
- Robuuste en ongevoelige componenten.
Parabolische zuigmond met Linatex zuigmondlippen
- Perfecte zuigkracht, ook op gestructureerde oppervlakken en in krappe bochten.
- Minder risico op uitglijden en minder handmatig werk.
O51 orbitale borstelkop met enkele schijf
- Uitstekende mechanische reinigingsprestaties.
- Tot 40% kortere reinigingstijd/25% minder waterverbruik vergeleken met schijfopzetborstels.
- Chemievrij reinigen/strippen.
Eco!Flow-systeem
- Maakt snelheidsafhankelijke waterdosering mogelijk.
- Constant goede reinigingsresultaten, ook in bochten.
Nieuw geïntegreerd reinigingsmiddeldoseersysteem "DOSE"
- Exacte wasmiddeldosering.
- Consistent goede reinigingsresultaten en efficiënte kostenbesparingen.
- Contactloos wisselen van reinigingsmiddelen door middel van een gesloten kringloopsysteem.
Auto-Rinse tankspoelsysteem
- Contactloze reiniging van de vuilwatertank.
- Geen spatten.
Auto-Fill vers water vulsysteem
- Eenvoudig en snel vullen van de verswatertank.
- Tijdwinst in het reinigingsproces, geen overloop dankzij de automatische stop.
Lithium-ionbatterij met een capaciteit van 90 Ah
- Levensduur tot 4 keer langer in vergelijking met loodzuuraccu's.
- Kort en tussentijds opladen mogelijk zonder de accu te beschadigen.
- Minder batterijwisselingen, lagere kosten, minder downtime.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|tractie motor
|Werkbreedte borstels (mm)
|510
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|850
|Vers/vuilwatertank (l)
|50 / 50
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 3060
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1840
|baterij type
|Li-Ion
|accu (V/Ah)
|25,6 / 90
|batterijduur (u)
|max. 2,5
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|rijsnelheid (km/u)
|max. 6
|Borstelsnelheid (tpm)
|20
|Borstelcontactdruk (kg)
|36
|gangpad draaien breedte (mm)
|1400
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,5
|geluidsniveau (dB(A))
|65
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|245
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|179
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1380 x 610 x 1082
Verpakkingsinhoud
- accu
- Oplader
- Zuigbalken, gebogen
- Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem
Uitvoering
- KAN
- Krachtige aandrijving
- Twee-tank-systeem
- Reservoirspoelsysteem
- Indicator voor zoetwaterniveau: Over waterdruk
- Orbitale borstelkop
- Bediening via app
- Automatisch vullen
- Type zuiglippen: Linatex®
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
- Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor het schoonmaken van gebouwen, in de detailhandel of in openbare gebouwen
- Voor het reinigen van vloeren in kantines, scholen en ziekenhuizen
- Voor onderhoud en tussentijdse reiniging, b.v. B. in openbare gebouwen