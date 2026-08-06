Het compacte ontwerp van deze schrobzuigmachine zorgt voor een beter overzicht en betere wendbaarheid. De machine overtuigt door een stabiele constructie met een duurzame metalen borstelkop en een zuigbalk van gegoten aluminium, wat een uitstekende afzuiging mogelijk maakt, zelfs op gestructureerde ondergronden en in krappe bochten. Uitgebreide instellings- en informatiemogelijkheden, heel eenvoudig via de smartphone. Met de universele vulslang kan bij elke kraan probleemloos vers water worden bijgevuld. De orbitale borstelkop O51 trilt nauwelijks en garandeert de beste resultaten bij zowel onderhouds- als grondige reiniging. Door het tot 25 procent lagere waterverbruik in vergelijking met gangbare schijfborstelkoppen of de mogelijkheid tot chemievrije reiniging loopt het apparaat voorop op het gebied van zuinig omgaan met hulpbronnen. De lithium-ionaccu met een capaciteit van 90 Ah zorgt voor een lange gebruiksduur. Met het nieuwe DOSE-systeem kan het reinigingsmiddel nauwkeurig worden gedoseerd, de Auto-Rinse-functie maakt contactloze reiniging van de vuilwatertank mogelijk en het Auto-Fill-systeem zorgt voor het eenvoudig vullen van de verswatertank met Auto-Stop-functie.