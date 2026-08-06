Schrob-/zuigmachine B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+DOSE+Rinse+Autofill
Compacte schrobzuigmachine B 50 W Bp voor natte vloerreiniging met robuuste aluminium componenten, 115 Ah AGM-accu, doseersysteem, D 60 schijfborstelkop en automatisch vullen/automatisch spoelen.
De compacte schrobzuigmachine B 50 W Bp overtuigt door zijn robuuste design. De borstelkop en zuigmond zijn gemaakt van duurzaam gegoten aluminium - voor uitstekende zuigkracht, zelfs op gestructureerde oppervlakken en in krappe bochten. De schijfborstelkop D 60 zorgt betrouwbaar voor de beste reinigingsresultaten en schone vloeren. Een 115 Ah AGM-accu drijft de handbediende machine aan en maakt een lange levensduur mogelijk. Het compacte ontwerp van de walk-behind device zorgt voor een beter overzicht en wendbaarheid, vooral in krappe ruimtes. De wielaandrijving vergemakkelijkt de bediening en vermindert de lichamelijke inspanning. Een nieuw doseersysteem "Dose" helpt ook bij de exacte dosering van reinigingsmiddelen - bespaart kosten en spaart hulpbronnen. De auto-spoelfunctie maakt een contactloze reiniging van de vuilwatertank mogelijk, het auto-fill systeem maakt het eenvoudig om de verswatertank te vullen met een automatische waterstop. Vers water kan eenvoudig bij elke kraan worden bijgevuld met behulp van de universele vulslang. Met behulp van de app "Machine connect" kunnen geavanceerde instellingen en informatie ook eenvoudig via de smartphone worden beheerd.
Kenmerken en voordelen
Uiterst compacte machineGoed overzicht en behendige wendbaarheid. Eenvoudige bediening, veilig en robuust tegen beschadigingen.
Connectiviteit/smartphone-app "Machine connect"Uitgebreid scala aan functies en informatie. Resourcebewaking, productiviteit verhogen, informatieve animaties voor onderhoud en probleemoplossing. Parameters instellen, KIK-machtigingen bewerken.
Gegoten aluminium borstelkop en zuigmondRobuuste en ongevoelige componenten. Minder machinestilstand en hogere productiviteit tegen lagere kosten.
Parabolische zuigmond met Linatex zuigmondlippen
- Perfecte zuigkracht, ook op gestructureerde oppervlakken en in krappe bochten.
- Minder risico op uitglijden en minder handmatig werk.
Borstelkop met dubbele schijf D 60
- Grote en effectieve werkbreedte.
- Verhoogde productiviteit en snellere reiniging.
Eco!Flow-systeem
- Maakt snelheidsafhankelijke waterdosering mogelijk.
- Constant goede reinigingsresultaten, ook in bochten.
Nieuw geïntegreerd reinigingsmiddeldoseersysteem "DOSE"
- Exacte wasmiddeldosering.
- Consistent goede reinigingsresultaten en efficiënte kostenbesparingen.
- Contactloos wisselen van reinigingsmiddelen door middel van een gesloten kringloopsysteem.
Auto-Rinse tankspoelsysteem
- Contactloze reiniging van de vuilwatertank.
- Geen spatten.
Auto-Fill vers water vulsysteem
- Eenvoudig en snel vullen van de verswatertank.
- Tijdwinst in het reinigingsproces, geen overloop dankzij de automatische stop.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|tractie motor
|Werkbreedte borstels (mm)
|600
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|850
|Vers/vuilwatertank (l)
|50 / 50
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 3600
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2160
|baterij type
|Onderhoudsvrij
|accu (V/Ah)
|24 / 115
|batterijduur (u)
|max. 3
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|circa 10
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|rijsnelheid (km/u)
|max. 6
|Borstelsnelheid (tpm)
|150
|Borstelcontactdruk (kg/g/cm²)
|25 / 25
|gangpad draaien breedte (mm)
|1400
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,6
|geluidsniveau (dB(A))
|65
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|241
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|180
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1280 x 636 x 1082
Verpakkingsinhoud
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- accu
- Oplader
- Zuigbalken, gebogen
- Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem
Uitvoering
- KAN
- Krachtige aandrijving
- Twee-tank-systeem
- Reservoirspoelsysteem
- Indicator voor zoetwaterniveau: Over waterdruk
- Bediening via app
- Automatisch vullen
- Lage wasmiddeldosering tot 0,25%
- Type zuiglippen: Linatex®
- Met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
- Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor het schoonmaken van gebouwen, in de detailhandel of in openbare gebouwen
- Voor het reinigen van vloeren in kantines, scholen en ziekenhuizen
- Voor onderhoud en tussentijdse reiniging, b.v. B. in openbare gebouwen