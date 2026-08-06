De compacte schrobzuigmachine B 50 W Bp overtuigt door zijn robuuste design. De borstelkop en zuigmond zijn gemaakt van duurzaam gegoten aluminium - voor uitstekende zuigkracht, zelfs op gestructureerde oppervlakken en in krappe bochten. De schijfborstelkop D 60 zorgt betrouwbaar voor de beste reinigingsresultaten en schone vloeren. Een 115 Ah AGM-accu drijft de handbediende machine aan en maakt een lange levensduur mogelijk. Het compacte ontwerp van de walk-behind device zorgt voor een beter overzicht en wendbaarheid, vooral in krappe ruimtes. De wielaandrijving vergemakkelijkt de bediening en vermindert de lichamelijke inspanning. Een nieuw doseersysteem "Dose" helpt ook bij de exacte dosering van reinigingsmiddelen - bespaart kosten en spaart hulpbronnen. De auto-spoelfunctie maakt een contactloze reiniging van de vuilwatertank mogelijk, het auto-fill systeem maakt het eenvoudig om de verswatertank te vullen met een automatische waterstop. Vers water kan eenvoudig bij elke kraan worden bijgevuld met behulp van de universele vulslang. Met behulp van de app "Machine connect" kunnen geavanceerde instellingen en informatie ook eenvoudig via de smartphone worden beheerd.