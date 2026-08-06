De schrobzuigmachine B 50 W Bp overtuigt door zijn compacte constructie voor optimaal overzicht en wendbaarheid. Metalen borstelkop en zuigbalk van gegoten aluminium zorgen voor meer robuustheid en uitstekende zuigkracht, zelfs op gestructureerde oppervlakken en in krappe bochten. De app “Machine Connect” biedt geavanceerde instellingen en informatiemogelijkheden via smartphone. Dankzij de AGM-accu met een vermogen van 115 Ah is een lange gebruiksduur mogelijk. Voor onderhoud en basisreiniging zorgt de trillingsarme orbitale borstelkop O51 voor de beste reinigingsresultaten. Met de universele vulslang kunt u eenvoudig vers water bijvullen op elke kraan.Het tot 25 procent lagere waterverbruik in vergelijking met conventionele schijfborstelkoppen of de optie voor chemicaliënvrije reiniging stellen normen op het gebied van duurzaamheid. Het nieuwe DOSE-systeem zorgt voor de exacte dosering van reinigingsmiddelen. De autospoelfunctie maakt contactloos reinigen van de vuilwatertank mogelijk en de verswatertank kan eenvoudig worden gevuld met autofill inclusief automatische stop.