Schrob-/zuigmachine B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
Robuust en compact apparaat met duurzame metalen/aluminium componenten. Extra functies: AGM-batterij, DOSE-systeem, automatisch vullen, automatisch spoelen en O51 orbitale borstelkop.
De schrobzuigmachine B 50 W Bp overtuigt door zijn compacte constructie voor optimaal overzicht en wendbaarheid. Metalen borstelkop en zuigbalk van gegoten aluminium zorgen voor meer robuustheid en uitstekende zuigkracht, zelfs op gestructureerde oppervlakken en in krappe bochten. De app “Machine Connect” biedt geavanceerde instellingen en informatiemogelijkheden via smartphone. Dankzij de AGM-accu met een vermogen van 115 Ah is een lange gebruiksduur mogelijk. Voor onderhoud en basisreiniging zorgt de trillingsarme orbitale borstelkop O51 voor de beste reinigingsresultaten. Met de universele vulslang kunt u eenvoudig vers water bijvullen op elke kraan.Het tot 25 procent lagere waterverbruik in vergelijking met conventionele schijfborstelkoppen of de optie voor chemicaliënvrije reiniging stellen normen op het gebied van duurzaamheid. Het nieuwe DOSE-systeem zorgt voor de exacte dosering van reinigingsmiddelen. De autospoelfunctie maakt contactloos reinigen van de vuilwatertank mogelijk en de verswatertank kan eenvoudig worden gevuld met autofill inclusief automatische stop.
Kenmerken en voordelen
Uiterst compacte machine
- Goed overzicht en behendige wendbaarheid.
- Eenvoudige bediening, veilig en robuust tegen beschadigingen.
Connectiviteit/smartphone-app "Machine connect"
- Uitgebreid scala aan functies en informatie.
- Resourcebewaking, productiviteit verhogen, informatieve animaties voor onderhoud en probleemoplossing.
- Parameters instellen, KIK-machtigingen bewerken.
Gegoten aluminium borstelkop en zuigmond
- Robuuste en ongevoelige componenten.
- Minder machinestilstand en hogere productiviteit tegen lagere kosten.
Parabolische zuigmond met Linatex zuigmondlippen
- Perfecte zuigkracht, ook op gestructureerde oppervlakken en in krappe bochten.
- Minder risico op uitglijden en minder handmatig werk.
O51 orbitale borstelkop met enkele schijf
- Eersteklas mechanische reinigingsprestaties.
- Tot 40% snellere reinigingstijd/25% minder waterverbruik vergeleken met schijfopzetborstels.
- Chemievrij reinigen/strippen.
Eco!Flow-systeem
- Maakt snelheidsafhankelijke waterdosering mogelijk.
- Constant goede reinigingsresultaten, ook in bochten.
Nieuw geïntegreerd reinigingsmiddeldoseersysteem "DOSE"
- Exacte wasmiddeldosering.
- Consistent goede reinigingsresultaten en efficiënte kostenbesparingen.
- Contactloos wisselen van reinigingsmiddelen door middel van een gesloten kringloopsysteem.
Auto-Rinse tankspoelsysteem
- Contactloze reiniging van de vuilwatertank.
- Geen spatten.
Auto-Fill vers water vulsysteem
- Eenvoudig en snel vullen van de verswatertank.
- Tijdwinst in het reinigingsproces, geen overloop dankzij de automatische stop.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|tractie motor
|Werkbreedte borstels (mm)
|510
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|850
|Vers/vuilwatertank (l)
|50 / 50
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 3060
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1840
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|rijsnelheid (km/u)
|max. 6
|Borstelsnelheid (tpm)
|20
|Borstelcontactdruk (kg)
|36
|gangpad draaien breedte (mm)
|1400
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,5
|geluidsniveau (dB(A))
|65
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|245
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|181
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1380 x 610 x 1082
Verpakkingsinhoud
- accu
- Oplader
- Zuigbalken, gebogen
- Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem
Uitvoering
- KAN
- Krachtige aandrijving
- Twee-tank-systeem
- Reservoirspoelsysteem
- Indicator voor zoetwaterniveau: Over waterdruk
- Orbitale borstelkop
- Bediening via app
- Automatisch vullen
- Type zuiglippen: Linatex®
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
- Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor het schoonmaken van gebouwen, in de detailhandel of in openbare gebouwen
- Voor het reinigen van vloeren in kantines, scholen en ziekenhuizen
- Ideaal voor onderhoud en tussentijdse reiniging, bijv. in openbare gebouwen