Schrob-/zuigmachine B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
Compacte hand-schrobzuigmachine B 50 W Bp voor het reinigen van natte vloeren. Uitgerust met een 115 Ah AGM-accu en R 55-borstelkop en zuigmond van robuust spuitgietaluminium.
De accu-schrobzuigmachine B 50 W Bp is ideaal voor een efficiënte vloerreiniging in de industrie. Het compacte ontwerp zorgt voor een beter overzicht en maakt flexibel gebruik mogelijk, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Gegoten aluminium borstelkop en zuigmond maken de handbediende machine extreem robuust en duurzaam. De parabolisch gevormde staaf garandeert een betrouwbare zuigkracht, zelfs op oneffen oppervlakken en in krappe bochten. De opzetborstel R 55 zorgt voor een schone en krachtige reiniging - vooral op gestructureerde oppervlakken. De ingebouwde AGM accu levert een krachtige 115 Ah voor een lange levensduur. De wielaandrijving vergemakkelijkt de bediening en vermindert zo de fysieke inspanning van de gebruiker. De auto-spoelfunctie maakt een contactloze reiniging van de vuilwatertank mogelijk, het auto-fill systeem maakt het eenvoudig om de verswatertank te vullen met een automatische waterstop. Vers water kan eenvoudig bij elke kraan worden bijgevuld met behulp van de universele vulslang. Met behulp van de app "Machine connect" kunnen geavanceerde instellingen en informatie ook eenvoudig via de smartphone worden beheerd.
Kenmerken en voordelen
Uiterst compacte machineGoed overzicht en behendige wendbaarheid. Eenvoudige bediening, veilig en robuust tegen beschadigingen.
Connectiviteit/smartphone-app "Machine connect"Uitgebreid scala aan functies en informatie. Resourcebewaking, productiviteit verhogen, informatieve animaties voor onderhoud en probleemoplossing. Parameters instellen, KIK-machtigingen bewerken.
Gegoten aluminium borstelkop en zuigmondRobuuste en ongevoelige componenten. Minder machinestilstand en hogere productiviteit tegen lagere kosten.
Parabolische zuigmond met Linatex zuigmondlippen
- Perfecte zuigkracht, ook op gestructureerde oppervlakken en in krappe bochten.
- Minder risico op uitglijden en minder handmatig werk.
Borstelkop met dubbele rol R 55
- Hoge contactdruk en borstelsnelheid.
- Uitstekende reinigingsresultaten, zelfs voor basisreiniging en op gestructureerde vloeren.
- Geïntegreerde preventieve functie.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|tractie motor
|Werkbreedte borstels (mm)
|550
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|850
|Vers/vuilwatertank (l)
|50 / 50
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 3600
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2160
|baterij type
|Onderhoudsvrij
|accu (V/Ah)
|24 / 115
|batterijduur (u)
|max. 2,5
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|circa 10
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|rijsnelheid (km/u)
|max. 6
|Borstelsnelheid (tpm)
|965
|Borstelcontactdruk (kg/g/cm²)
|15,5 / 63
|gangpad draaien breedte (mm)
|1400
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,6
|geluidsniveau (dB(A))
|65
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|235
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|171
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1284 x 663 x 1082
Verpakkingsinhoud
- rol borstel: 2 Stuk(s)
- accu
- Oplader
- Zuigbalken, gebogen
- Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
Uitvoering
- FACT
- Veegfunctie
- Krachtige aandrijving
- Twee-tank-systeem
- Bediening via app
- Type zuiglippen: Linatex®
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten
- Extreem stille rolborstelkop voor geluidsgevoelige ruimtes
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
- Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor het schoonmaken van gebouwen, in de detailhandel of in openbare gebouwen
- Voor het reinigen van vloeren in kantines, scholen en ziekenhuizen
- Voor onderhoud en tussentijdse reiniging, b.v. B. in openbare gebouwen