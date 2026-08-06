De accu-schrobzuigmachine B 50 W Bp is ideaal voor een efficiënte vloerreiniging in de industrie. Het compacte ontwerp zorgt voor een beter overzicht en maakt flexibel gebruik mogelijk, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Gegoten aluminium borstelkop en zuigmond maken de handbediende machine extreem robuust en duurzaam. De parabolisch gevormde staaf garandeert een betrouwbare zuigkracht, zelfs op oneffen oppervlakken en in krappe bochten. De opzetborstel R 55 zorgt voor een schone en krachtige reiniging - vooral op gestructureerde oppervlakken. De ingebouwde AGM accu levert een krachtige 115 Ah voor een lange levensduur. De wielaandrijving vergemakkelijkt de bediening en vermindert zo de fysieke inspanning van de gebruiker. De auto-spoelfunctie maakt een contactloze reiniging van de vuilwatertank mogelijk, het auto-fill systeem maakt het eenvoudig om de verswatertank te vullen met een automatische waterstop. Vers water kan eenvoudig bij elke kraan worden bijgevuld met behulp van de universele vulslang. Met behulp van de app "Machine connect" kunnen geavanceerde instellingen en informatie ook eenvoudig via de smartphone worden beheerd.