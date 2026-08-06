De compacte schrobzuigmachine B 50 W Bp overtuigt door zijn uiterst robuuste constructie. De borstelkop en de zuigbalk zijn vervaardigd uit duurzaam gegoten aluminium – voor een uitstekende afzuiging, ook op gestructureerde oppervlakken en in krappe bochten. De D 60-schijfborstelkop zorgt betrouwbaar voor de beste reinigingsresultaten en schone vloeren. Een krachtige lithium-ionaccu van 90 Ah drijft de walk-behind-machine aan en zorgt voor een lange gebruiksduur. Het compacte ontwerp van de walk-behind-machine zorgt voor een beter overzicht en wendbaarheid in krappe ruimtes. De wielaandrijving vergemakkelijkt de bediening en vermindert daarbij de fysieke inspanning. Een nieuw doseersysteem, DOSE, helpt bovendien bij de nauwkeurige dosering van reinigingsmiddelen – dat bespaart kosten en grondstoffen. De Auto-Rinse-functie maakt een contactloze reiniging van de vuilwatertank mogelijk, terwijl het Auto-Fill-systeem zorgt voor een eenvoudige vulling van de verswatertank met automatische waterstop. Vers water kan via de universele vulslang probleemloos bij elke waterkraan worden bijgevuld. Met behulp van de app „Machine connect“ kunnen bovendien geavanceerde instellingen en informatieheel eenvoudig via de smartphone worden bediend.