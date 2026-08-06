De compacte schrobzuigmachine B 50 W Bp overtuigt door zijn uiterst robuuste constructie. De borstelkop en de zuigbalk zijn vervaardigd uit duurzaam gegoten aluminium – voor een uitstekende afzuiging, ook op gestructureerde ondergronden en in krappe bochten. De enkelschijfborstelkop D 51 zorgt betrouwbaar voor de beste reinigingsresultaten en een stille onderhouds- of tussentijdse reiniging. Een krachtige lithium-ionaccu van 90 Ah zorgt voor een lange gebruiksduur van de achterloopmachine. Dankzij de snellaadfunctie worden onnodige laadtijden verkort en lange stilstandtijden beperkt. Het compacte ontwerp zorgt voor een beter overzicht en meer wendbaarheid. De wielaandrijving vergemakkelijkt de bediening en vermindert daarbij de fysieke inspanning. Een nieuw doseersysteem, DOSE, helpt bovendien bij de nauwkeurige dosering van reinigingsmiddelen – dat bespaart kosten en hulpbronnen. De Auto-Rinse-functie maakt een contactloze reiniging van de vuilwatertank mogelijk. De universele slang en het Auto-Fill-systeem helpen bij het eenvoudig vullen van de verswatertank met een stopfunctie bij elke waterkraan. Dankzij de app „Machine Connect“ kunnen bovendien geavanceerde instellingen en informatie gemakkelijk via de smartphone worden opgeroepen.