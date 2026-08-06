De compacte schrobzuigmachine B 50 W Bp overtuigt door zijn uiterst robuuste constructie. De borstelkop en de zuigbalk zijn vervaardigd uit duurzaam gegoten aluminium – voor een uitstekende afzuiging, ook op gestructureerde oppervlakken en in krappe bochten. De D 60-schijfborstelkop zorgt betrouwbaar voor de beste reinigingsresultaten en schone vloeren. Een krachtige lithium-ionaccu van 90 Ah drijft de walk-behind-schrobzuigmachine aan en zorgt voor een lange gebruiksduur. Dankzij de snellaadfunctie worden onnodige oplaadtijden verkort en lange stilstandtijden beperkt. Het compacte ontwerp van de walk-behind-schrobzuigmachine zorgt voor een beter overzicht en meer wendbaarheid. De wielaandrijving vergemakkelijkt de bediening en vermindert daarbij de fysieke inspanning. Een nieuw doseersysteem, DOSE, helpt bovendien bij de nauwkeurige dosering van reinigingsmiddelen – dat bespaart kosten en spaart hulpbronnen. De Auto-Rinse-functie maakt een contactloze reiniging van de vuilwatertank mogelijk. De universele slang en het Auto-Fill-systeem helpen bij het eenvoudig vullen van de verswatertank bij elke waterkraan. Dankzij de app „Machine connect“ kunnen bovendien geavanceerde instellingen en informatie gemakkelijk via de smartphone worden opgeroepen.