Schrob-/zuigmachine B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Compacte schrobzuigmachine B 50 W Bp voor vloerreiniging met aluminium onderdelen, 90 Ah Li-Ion-accu, doseersysteem, tankreiniging, R 55-borstelkop en Auto-Fill-/Auto-Rinse-functie.
De compacte schrobzuigmachine B 50 W Bp overtuigt door zijn uiterst robuuste constructie. De borstelkop en de zuigbalk zijn vervaardigd uit duurzaam gegoten aluminium – voor een uitstekende afzuiging, ook op gestructureerde oppervlakken en in krappe bochten. De R 55-borstelkop zorgt betrouwbaar voor de beste reinigingsresultaten en schone vloeren. Een krachtige lithium-ionaccu van 90 Ah drijft de walk-behind-machine aan en zorgt voor een lange gebruiksduur. Het compacte ontwerp van de walk-behind-machine zorgt voor een beter overzicht en wendbaarheid, met name in krappe ruimtes. De wielaandrijving vergemakkelijkt de bediening en vermindert daarbij de fysieke inspanning. Een nieuw doseersysteem, DOSE, helpt bovendien bij de nauwkeurige dosering van reinigingsmiddelen – dat bespaart kosten en grondstoffen. De Auto-Rinse-functie maakt een contactloze reiniging van de vuilwatertank mogelijk, terwijl het Auto-Fill-systeem zorgt voor een eenvoudige vulling van de verswatertank met automatische waterstop. Vers water kan via de universele vulslang probleemloos bij elke waterkraan worden bijgevuld. Met behulp van de app „Machine connect“ kunnen bovendien geavanceerde instellingen en informatie heel eenvoudig via de smartphone worden bediend.
Kenmerken en voordelen
Uiterst compacte machineGoed overzicht en behendige wendbaarheid. Eenvoudige bediening, veilig en robuust tegen beschadigingen.
Connectiviteit/smartphone-app "Machine connect"Uitgebreid scala aan functies en informatie. Resourcebewaking, productiviteit verhogen, informatieve animaties voor onderhoud en probleemoplossing. Parameters instellen, KIK-machtigingen bewerken.
Gegoten aluminium borstelkop en zuigmondRobuuste en ongevoelige componenten. Minder machinestilstand en hogere productiviteit tegen lagere kosten.
Parabolische zuigmond met Linatex zuigmondlippen
- Perfecte zuigkracht, ook op gestructureerde oppervlakken en in krappe bochten.
- Minder risico op uitglijden en minder handmatig werk.
Borstelkop met dubbele rol R 55
- Hoge contactdruk en borstelsnelheid.
- Uitstekende reinigingsresultaten, zelfs voor basisreiniging en op gestructureerde vloeren.
- Geïntegreerde preventieve functie.
Eco!Flow-systeem
- Maakt snelheidsafhankelijke waterdosering mogelijk.
- Constant goede reinigingsresultaten, ook in bochten.
Auto-Rinse tankspoelsysteem
- Contactloze reiniging van de vuilwatertank.
- Geen spatten.
Auto-Fill vers water vulsysteem
- Eenvoudig en snel vullen van de verswatertank.
- Tijdwinst in het reinigingsproces, geen overloop dankzij de automatische stop.
Lithium-ionbatterij met een capaciteit van 90 Ah
- Levensduur tot 4 keer langer in vergelijking met loodzuuraccu's.
- Kort en tussentijds opladen mogelijk zonder de accu te beschadigen.
- Minder batterijwisselingen, lagere kosten, minder downtime.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|tractie motor
|Werkbreedte borstels (mm)
|550
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|850
|Vers/vuilwatertank (l)
|50 / 50
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 3300
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1980
|baterij type
|Li-Ion
|accu (V/Ah)
|25,6 / 90
|batterijduur (u)
|max. 2
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|circa 7
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|rijsnelheid (km/u)
|max. 6
|Borstelsnelheid (tpm)
|965
|Borstelcontactdruk (kg/g/cm²)
|15,5 / 63
|gangpad draaien breedte (mm)
|1400
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,6
|geluidsniveau (dB(A))
|65
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|235
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|162
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1284 x 663 x 1082
Verpakkingsinhoud
- rol borstel: 2 Stuk(s)
- accu
- Oplader
- Zuigbalken, gebogen
- Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem
Uitvoering
- FACT
- KAN
- Veegfunctie
- Krachtige aandrijving
- Twee-tank-systeem
- Reservoirspoelsysteem
- Indicator voor zoetwaterniveau: Over waterdruk
- Bediening via app
- Automatisch vullen
- Lage wasmiddeldosering tot 0,25%
- Type zuiglippen: Linatex®
- Met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten
- Extreem stille rolborstelkop voor geluidsgevoelige ruimtes
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
- Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor het schoonmaken van gebouwen, in de detailhandel of in openbare gebouwen
- Voor het reinigen van vloeren in kantines, scholen en ziekenhuizen
- Voor onderhoud en tussentijdse reiniging, b.v. B. in openbare gebouwen