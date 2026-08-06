De BD 50/55 C Classic Bp Pack 80 Ah schrobzuigmachine is eenvoudig te gebruiken dankzij het bijzonder eenvoudige bedieningsconcept en vereist geen programma's. De borstelkop en de zuigbalk worden handmatig omhoog en omlaag gebracht en de turbine start parallel op. De borstelmotor start automatisch en het water wordt afgevoerd zodra de kop omlaag wordt gebracht en de bedieningshendel wordt ingedrukt. Verdere voordelen zijn de stille schijfborstelkop, die zeer geschikt is voor reinigen overdag, de compacte machine voor een goed overzicht en wendbaarheid en de onderhoudsvrije AGM accu met 80 Ah voor looptijden tot 2 uur.