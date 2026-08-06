Schrob-/zuigmachine BD 50/55 C Classic Bp Pack 76Ah
De nieuwe BD 50/55 C Classic Bp schrobzuigmachine heeft een werktijd van 2 uur met zijn 80 Ah AGM accu en scoort punten met zijn 51 cm werkbreedte en 55 l FW en SW volume.
De BD 50/55 C Classic Bp Pack 80 Ah schrobzuigmachine is eenvoudig te gebruiken dankzij het bijzonder eenvoudige bedieningsconcept en vereist geen programma's. De borstelkop en de zuigbalk worden handmatig omhoog en omlaag gebracht en de turbine start parallel op. De borstelmotor start automatisch en het water wordt afgevoerd zodra de kop omlaag wordt gebracht en de bedieningshendel wordt ingedrukt. Verdere voordelen zijn de stille schijfborstelkop, die zeer geschikt is voor reinigen overdag, de compacte machine voor een goed overzicht en wendbaarheid en de onderhoudsvrije AGM accu met 80 Ah voor looptijden tot 2 uur.
Kenmerken en voordelen
Compacte en robuuste constructie
- Zeer wendbare, gemakkelijk te manoeuvreren machine met een goed overzicht.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.
Opklapbare aluminium opzetborstel
- Hoogwaardig materiaal voor een lange levensduur.
- Zeer robuust ontwerp.
Zeer eenvoudig bedieningsconcept
- Alle machinefuncties kunnen worden bediend met een schakelaar, knop of draaiknop.
- Zeer korte inwerktijd.
Inclusief batterij en oplader
- Onderhoudsvrij en veilig: hoge capaciteit van 80 Ah voor extra lange runtimes.
Comfortabel vierwielsysteem
- Ideaal voor lange, vermoeidheidsvrije werkopdrachten.
- Verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en vermindert de benodigde inspanning aanzienlijk.
Robuust standaard chassis
- Vermindert onderhoudsinspanningen en -kosten.
- Verhoogt de betrouwbaarheid.
Uniek ontwerp van het afzuigsysteem
- Verhoogt de bruikbaarheid.
- Vermindert werkgeluid.
Afzonderlijk afvalwatertanksysteem
- Bijzonder gemakkelijk schoon te maken.
- Verhoogt de hygiëne.
Verswaterdop met wasmiddeldosering
- Voor het gemakkelijk en nauwkeurig doseren van reinigingsmiddelen.
- Vermindert het verbruik en de kosten van reinigingsmiddelen.
Praktische thuisbasis
- Voor het meenemen van een breed scala aan accessoires.
- Gereedschap voor handmatige reiniging is altijd binnen handbereik.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|Borstelmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|510
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|900
|Vers/vuilwatertank (l)
|55 / 55
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 2550
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1530
|baterij type
|Onderhoudsvrij
|accu (V/Ah)
|24 / 76
|batterijduur (u)
|max. 2
|Borstelsnelheid (tpm)
|180
|Borstelcontactdruk (kg)
|27
|geluidsniveau (dB(A))
|65,2
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|240
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|137
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Verpakkingsinhoud
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalk, V-vormig
Uitvoering
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
- Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening
Videos
Toepassingen
- Bijzonder aanbevolen voor gebruik in de gebouwenreiniging en de hotellerie
- Ideaal voor werken in geluidsgevoelige gebieden en ook 's nachts.
- Ook geschikt voor schoonmaakklussen in de detailhandel, in kantines of kantoren
- Voor gebruik in de horeca, detailhandel en autodealers