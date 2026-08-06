Schrob-/zuigmachine BD 50/55 W Classic Bp Pack 76Ah
Een schijfborstelkop met een werkbreedte van 51 cm en 55 l tanks zorgen ervoor dat de veelzijdige BD 50/55 W Classic Pack achteraan gemonteerde schrob-/zuigmachine een oppervlakteprestatie van 2.000 m²/u kan bereiken.
Robuust, compact, veelzijdig en gebruiksvriendelijk: onze accu-aangedreven achterloopschrobzuigmachine BD 50/55 W Classic Pack overtuigt bij de onderhoudsreiniging op de meest uiteenlopende locaties. Of het nu in de detailhandel of in de industrie is: de schijfborstelkop met een werkbreedte van 51 centimeter en een aandrukkracht van 27 kilogram, de twee royale tanks van 55 liter en de 850 millimeter brede zuigbalk zorgen voor de beste reinigingsresultaten. De schijfborstelkop en zuigbalk zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium voor een bijzonder lange levensduur. Het uitstekende zicht op het te reinigen oppervlak, de geïntegreerde aandrijving en het comfortabele vierwielsysteem onderstrepen de hoge gebruiksvriendelijkheid van de BD 50/55 W Classic Pack op indrukwekkende wijze. De BD 50/55 W Classic Pack is uitgerust met een duurzame gel-accu met een capaciteit van 76 Ah, die kan worden opgeladen met een meegeleverde externe lader.
Kenmerken en voordelen
Opklapbare aluminium opzetborstelVoor zeer goede reinigingsprestaties. Zeer robuust ontwerp. Hoogwaardig materiaal voor een lange levensduur.
Vierwielsysteem met tweewielaandrijvingZeer gemakkelijk te vervoeren. Verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en vermindert de benodigde inspanning aanzienlijk. Ideaal voor lange, vermoeidheidsvrije werkopdrachten.
Zelfverklarende bedieningMakkelijk starten. Vermindert de behoefte aan training en verkort de leercurve. Bedieningsfouten zijn bijna onmogelijk dankzij het zelfverklarende concept.
Standaard gebogen zuigbalk
- Sneldrogend dankzij het verminderde restwater op de gereinigde oppervlakken.
- Vermindert het risico van uitglijden op pas gereinigde oppervlakken.
- Verhoogt de zuigkracht en veiligheid.
Ergonomisch ontwerp
- Voor operators van verschillende lengtes.
- Verhoogt het gebruiksgemak.
- Zorgt voor een hogere productiviteit bij schoonmaakklussen.
Robuust standaard chassis
- Hoge kwaliteit voorkomt vervorming.
- Verhoogt de betrouwbaarheid.
- Vermindert onderhoudsinspanningen en -kosten.
Uniek ontwerp van het afzuigsysteem
- Onderhoudswerk dat eenvoudig is uit te voeren.
- Vermindert werkgeluid.
- Verhoogt de bruikbaarheid.
Afzonderlijk afvalwatertanksysteem
- Bijzonder gemakkelijk schoon te maken.
- Verhoogt de hygiëne.
Verswaterdop met wasmiddeldosering
- Voor het gemakkelijk en nauwkeurig doseren van reinigingsmiddelen.
- Vermindert het verbruik en de kosten van reinigingsmiddelen.
Praktische thuisbasis
- Voor het meenemen van een breed scala aan accessoires.
- Gereedschap voor handmatige reiniging is altijd binnen handbereik.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|tractie motor
|Werkbreedte borstels (mm)
|510
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|850
|Vers/vuilwatertank (l)
|55 / 55
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 2550
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1530
|baterij type
|Onderhoudsvrij
|accu (V/Ah)
|24 / 76
|batterijduur (u)
|max. 2
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|circa 8,7
|rijsnelheid (km/u)
|max. 6
|Borstelsnelheid (tpm)
|180
|Borstelcontactdruk (kg)
|27
|gangpad draaien breedte (mm)
|1400
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,6
|geluidsniveau (dB(A))
|65,2
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|240
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|152
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Verpakkingsinhoud
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- Batterij en lader inbegrepen
- Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
Uitvoering
- Krachtige aandrijving
- Twee-tank-systeem
- Type zuiglippen: Linatex®
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebouwenreinigers voor gebruik in openbare gebouwen of kantoren.
- Voor gebruik in de horeca, detailhandel en autodealers
- Voor reiniging in de zorg, transport en industrie