Robuust, compact, veelzijdig en gebruiksvriendelijk: onze accu-aangedreven achterloopschrobzuigmachine BD 50/55 W Classic Pack overtuigt bij de onderhoudsreiniging op de meest uiteenlopende locaties. Of het nu in de detailhandel of in de industrie is: de schijfborstelkop met een werkbreedte van 51 centimeter en een aandrukkracht van 27 kilogram, de twee royale tanks van 55 liter en de 850 millimeter brede zuigbalk zorgen voor de beste reinigingsresultaten. De schijfborstelkop en zuigbalk zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium voor een bijzonder lange levensduur. Het uitstekende zicht op het te reinigen oppervlak, de geïntegreerde aandrijving en het comfortabele vierwielsysteem onderstrepen de hoge gebruiksvriendelijkheid van de BD 50/55 W Classic Pack op indrukwekkende wijze. De BD 50/55 W Classic Pack is uitgerust met een duurzame gel-accu met een capaciteit van 76 Ah, die kan worden opgeladen met een meegeleverde externe lader.