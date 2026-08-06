Schrob-/zuigmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah
De geïntegreerde gel-accu met een capaciteit van 105 Ah maakt langdurig werken mogelijk met onze handgeleide schrobzuigmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack. Robuust, veelzijdig apparaat.
Onze accu-aangedreven, handgeleide schrobzuigmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack is uitgerust met hoogwaardige componenten, zoals een dubbele schijfborstelkop met instelbare borsteldruk en een aluminium zuigbalk, en overtuigt met zeer goede reinigingsresultaten. Een tank van 75 liter en de geïntegreerde, onderhoudsvrije 105 Ah-gelaccu maken ook zeer lange werkdagen mogelijk. Het compacte ontwerp zorgt voor een hoge wendbaarheid van de veelzijdige machine, terwijl de robuuste constructie ook zwaardere toepassingen zonder problemen mogelijk maakt. De kindervriendelijke bediening en het eenvoudige onderhoudsconcept onderstrepen de hoge gebruiksvriendelijkheid van het apparaat.
Kenmerken en voordelen
Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium
- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.
Zeer eenvoudig bedieningsconcept
- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.
Compacte en robuuste constructie
- Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.
Borsteldruk naar behoefte instelbaar
- De contactdruk kan naar behoefte worden verhoogd van 30 tot 50 kg.
- Lagere borsteldruk bij lichte vervuiling en kwetsbare vloeren.
- Hogere borsteldruk bij het verwijderen van hardnekkig vuil of strippen.
Met onderhoudsvrije 105 Ah gel-accu en externe lader
- Ongecompliceerde accu-technologie voor maximale operationele inzet van de machine.
- Maakt langdurig gebruik mogelijk en verhoogt de efficiëntie en productiviteit.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|tractie motor
|Werkbreedte borstels (mm)
|705
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|1030
|Vers/vuilwatertank (l)
|75 / 75
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 3525
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2115
|baterij type
|Onderhoudsvrij
|accu (V/Ah)
|24 / 115
|batterijduur (u)
|max. 2,2
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|circa 12,4
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|rijsnelheid (km/u)
|max. 5
|Borstelsnelheid (tpm)
|180
|Borstelcontactdruk (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|gangpad draaien breedte (mm)
|1550
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,75
|geluidsniveau (dB(A))
|63 - 65
|Vermogen (W)
|max. 1850
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|325
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|78
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Verpakkingsinhoud
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- accu
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalk, haaks
Uitvoering
- Krachtige aandrijving
- Twee-tank-systeem
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor het reinigen van winkels, winkelcentra en bouwmarkten
- Ideaal voor het reinigen van luchthavens, in de industrie en transportbedrijven
- Uitstekend geschikt voor bouwreinigers, b.v. B. in sporthallen