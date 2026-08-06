Onze accu-aangedreven, handgeleide schrobzuigmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack is uitgerust met hoogwaardige componenten, zoals een dubbele schijfborstelkop met instelbare borsteldruk en een aluminium zuigbalk, en overtuigt met zeer goede reinigingsresultaten. Een tank van 75 liter en de geïntegreerde, onderhoudsvrije 105 Ah-gelaccu maken ook zeer lange werkdagen mogelijk. Het compacte ontwerp zorgt voor een hoge wendbaarheid van de veelzijdige machine, terwijl de robuuste constructie ook zwaardere toepassingen zonder problemen mogelijk maakt. De kindervriendelijke bediening en het eenvoudige onderhoudsconcept onderstrepen de hoge gebruiksvriendelijkheid van het apparaat.